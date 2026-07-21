Megállíthatatlanul száguld az Nvidia új AI-kedvence

A Nebius részvényei a nyitás előtti kereskedésben már hétszázalékos pluszban tartózkodnak.
A vállalat a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertese, hiszen részvényeinek árfolyama az elmúlt tizenkét hónapban csaknem 250 százalékkal emelkedett, piaci kapitalizációja pedig kedd reggelre elérte a 46 milliárd dollárt.
Az Nvidia korábban már beszámolt arról, hogy 2 milliárd dolláros befektetést eszközöl a Nasdaqon jegyzett holland vállalatban. A megállapodás értelmében a két cég szorosan együttműködik a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítésében, a flottakezelésben, a következtetési feladatokban, valamint az úgynevezett AI-gyárak tervezésében és üzemeltetésében.
A hatalmas iparági beruházási hullám közepette a Nebius idén több technológiai óriásvállalattal is partnerségre lépett. Márciusban a Meta írt alá egy hosszú távú megállapodást, amelynek keretében a közösségimédia-óriás akár 27 milliárd dollárt is elkölthet a Nebius mesterségesintelligencia-infrastruktúrájára.
Az Nvidia az elmúlt években szisztematikusan épített ki részesedéseket a világ legígéretesebb mesterségesintelligencia-fejlesztő cégeiben. A chipgyártó például 30 milliárd dollárral járult hozzá az OpenAI márciusban bejelentett, összesen 110 milliárd dolláros finanszírozási köréhez, emellett részt vett az Anthropic februári, 30 milliárd dolláros tőkebevonásában is.
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