  • Megjelenítés
Meglépik: jön a korlátlan tőzsdézés kora!
Befektetés

Meglépik: jön a korlátlan tőzsdézés kora!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A londoni tőzsde (London Stock Exchange) új kereskedési platformot indít, amely a szokásos nyitvatartási időn kívül is működik majd, írja a Bloomberg. A lépéssel a börze a szinte folyamatos kereskedést kívánja lehetővé tenni, hogy hatékonyabban vehesse fel a versenyt a kriptoplatformok által kínált, éjjel-nappali kereskedéssel.

Az LSE 24 névre keresztelt új szolgáltatás londoni idő szerint

délután 5 órától reggel 7:50-ig tart majd nyitva.

A tőzsdecsoport (LSEG) bejelentése szerint az ügyfelek várhatóan 2026 végén kezdhetik meg a rendszer tesztelését. A platform a tőzsde fő piacától elkülönülten működik majd, amely a megszokott rend szerint üzemel tovább.

Az elsőként kereskedhető eszközök a tőzsdén kereskedett termékek (ETP-k) lesznek, amelyek 2027 első felében jelenhetnek meg a platformon. Julia Hoggett, a londoni tőzsde vezérigazgatója kifejtette, hogy az LSE 24 a hagyományos kereskedési időn túl is nagyobb rugalmasságot biztosít a befektetőknek, miközben javítja a likviditást és növeli a piaci aktivitást.

Még több Befektetés

Csodás hozamok a hazai nyugdíjpénztáraknál, a legjobbak 19-20 százalékot szakítottak

Váratlan bejelentés a Samsungtól, nagyot pattant a részvény

Figyelmeztet a neves pénzember: vészesen közelít a kritikus pont

A tervek szerint a rendszert később a részvénykereskedésre is kiterjesztik. A fejlesztést az is indokolja, hogy

a fiatalabb befektetők körében rendkívül népszerűek a Coinbase-hez hasonló kriptoplatformok által kínált, megszakítás nélküli szolgáltatások.

Az újítás a háromszáz éves múltra visszatekintő tőzsde életében nehéz időszakban érkezik. A londoni börze komoly nehézségekkel küzd az új kibocsátások vonzása terén, az elsődleges nyilvános részvénykibocsátások (IPO) tekintetében ugyanis 2025 első kilenc hónapjában kiesett a világ húsz legnagyobb tőzsdéje közül. Bár az év végi élénkülés optimizmusra adott okot a 2026-os fellendülést illetően, ez a lendület júliusban megtorpanni látszott, miután több vállalat – köztük a Waterstones könyvesbolt-hálózat – is a tőzsdei bevezetés 2027-re történő elhalasztását mérlegelte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, ha hibázni fog, be fogja vallani és elnézést kér
Hozzányúltak a lakossági állampapírok kamataihoz – Itt a befektetők reakciója
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility