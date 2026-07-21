Meglépik: jön a korlátlan tőzsdézés kora!

Az LSE 24 névre keresztelt új szolgáltatás londoni idő szerint

délután 5 órától reggel 7:50-ig tart majd nyitva.

A tőzsdecsoport (LSEG) bejelentése szerint az ügyfelek várhatóan 2026 végén kezdhetik meg a rendszer tesztelését. A platform a tőzsde fő piacától elkülönülten működik majd, amely a megszokott rend szerint üzemel tovább.

Az elsőként kereskedhető eszközök a tőzsdén kereskedett termékek (ETP-k) lesznek, amelyek 2027 első felében jelenhetnek meg a platformon. Julia Hoggett, a londoni tőzsde vezérigazgatója kifejtette, hogy az LSE 24 a hagyományos kereskedési időn túl is nagyobb rugalmasságot biztosít a befektetőknek, miközben javítja a likviditást és növeli a piaci aktivitást.

A tervek szerint a rendszert később a részvénykereskedésre is kiterjesztik. A fejlesztést az is indokolja, hogy

a fiatalabb befektetők körében rendkívül népszerűek a Coinbase-hez hasonló kriptoplatformok által kínált, megszakítás nélküli szolgáltatások.

Az újítás a háromszáz éves múltra visszatekintő tőzsde életében nehéz időszakban érkezik. A londoni börze komoly nehézségekkel küzd az új kibocsátások vonzása terén, az elsődleges nyilvános részvénykibocsátások (IPO) tekintetében ugyanis 2025 első kilenc hónapjában kiesett a világ húsz legnagyobb tőzsdéje közül. Bár az év végi élénkülés optimizmusra adott okot a 2026-os fellendülést illetően, ez a lendület júliusban megtorpanni látszott, miután több vállalat – köztük a Waterstones könyvesbolt-hálózat – is a tőzsdei bevezetés 2027-re történő elhalasztását mérlegelte.

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