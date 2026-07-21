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Mutattunk egy befektetést – Megjött a nagy mozgás, épp most tört ki!

Múlt heti elemzésünkben egy olyan befektetési lehetőségre hívtuk fel előfizetőink figyelmét, amelyben nagy elmozdulás készülődött. Az eszköz árfolyamában a mai napon meg is érkezett a várt mozgás, egy fontos ellenállás áttörésével pedig hamarosan ismét nagy tér nyílhat meg felfelé. Most tehát igazán érdemes résen lenni.

Az iráni háború kiújulása nagy kilengéseket hozott a tőzsdéken, azonban ilyen környezetben is bőven lehet találni jó befektetési lehetőségeket a piacokon.

Az utóbbi napokban több ilyen lehetőséggel is foglalkoztunk már, ezek közül az egyik pedig már meg is indult fölfelé egy nagy kitörés után.

Ez a befektetés nem más, mint az

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