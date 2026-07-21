Váratlan bejelentés a Samsungtól, nagyot pattant a részvény

A Samsung bejelentette, hogy az új növekedési lehetőségek kiaknázása érdekében

önálló robotikai üzletágat hoz létre.

Az újonnan létrehozott RX (Robotics eXperience) egységben a vállalat a robotikai fejlesztéseit vonja össze. A cél egy olyan közép- és hosszú távú stratégia megvalósítása, amely az alaptechnológiák fejlesztésétől egészen a piaci hasznosításig terjed. Az új részleget közvetlenül No Temun vezérigazgató felügyeli majd.

A bejelentés hatására a Samsung részvényárfolyama 6,2 százalékkal emelkedett,

miközben a szöuli tőzsde irányadó Kospi-indexe nagyjából 4 százalékkal erősödött.

Az önálló üzletág létrehozása jól mutatja a vállalat előretörését a fizikai mesterséges intelligencia területén. A hónap elején No egy csinzsui nyilvános tájékoztatón közölte, hogy a Samsung Electronics mintegy 60 billió von (40,7 milliárd dollár) értékű beruházást tervez a Jongnam régióban, amelybe a kumi telephelyük is beletartozik. Ezt megelőzően a Samsung 2025 végén növelte meg részesedését a dél-koreai Rainbow Robotics vállalatban, így annak legnagyobb tulajdonosává vált.

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