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3 milliárd dollárt oszt szét a kis szigetország, de nem akármilyen célra: a klímaátállásba kell befektetni
Befektetés

3 milliárd dollárt oszt szét a kis szigetország, de nem akármilyen célra: a klímaátállásba kell befektetni

Portfolio
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A tajvani munkaügyi alapokat kezelő hivatal (Bureau of Labor Funds – BLF) öt globális vagyonkezelőt választott ki egy 3 milliárd dolláros, a klímatranzíciós infrastruktúrát célzó megbízás teljesítésére. A közpénzből felhalmozott nyugdíjtőkét ezúttal az energetikai és a digitális rendszerek átalakulásába fektetik be - írja a Pension Policy International.

A 3 milliárd dollárból egyenként 600 milliós keretet kap az Amundi Asset Management, a BNP Paribas Asset Management Europe, a Geode Capital Management, a Northern Trust Asset Management Australia és a State Street Global Advisors Singapore. Az ötéves futamidejű megbízások keretében mindegyik vagyonkezelő 400 millió dollárt kap a munkavállalói nyugdíjalapból, valamint további 100-100 millió dollárt a munkavállalói biztosítási alapból és a nemzeti nyugdíjbiztosítási alapból. A kiválasztás egy még márciusban indított, többlépcsős folyamat eredménye, és

a tőzsdén jegyzett, klímatranzíciós infrastruktúrára összpontosító passzív befektetési allokációk közül az egyik legnagyobbnak számít.

A megbízás olyan tőzsdén jegyzett infrastruktúra-vállalatokba fektet be, amelyek szorosan kötődnek az energetikai átmenethez, ugyanakkor kihasználják a mesterséges intelligencia, a felhőalapú számítástechnika és a tágabb értelemben vett digitális gazdaság növekvő igényeit is. A tajvani Munkaügyi Minisztérium alá tartozó BLF, amely az ország közpénzből felhalmozott nyugdíjvagyonát kezeli, egyre nagyobb mértékben alkalmaz fenntartható befektetési stratégiákat.

Szu Jü-csing, a BLF főigazgatója kifejtette, hogy a tőzsdén jegyzett infrastruktúra stabil jövedelemtermelő képességét olyan hosszú távú, strukturális trendekkel kombinálják, mint az energetikai átmenet és a növekvő villamosenergia-igény. Ettől a lépéstől a portfólió diverzifikációjának javulását és az alapok ellenálló képességének erősödését várják. Az infrastruktúra-eszközök kiszámítható pénzáramlást és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítanak, ami kifejezetten vonzóvá teszi őket a gazdasági ciklusokon átívelő, hosszú távú hozamokat kereső nyugdíjbefektetők számára.

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A portfólió a Kínát kizáró, előremutató klímatranzíciós menedzsmenttel rendelkező infrastruktúra-vállalatokra összpontosító FTSE Global Core Infrastructure ex China TPI Climate Transition indexet követi. A passzív stratégia mellett a költséghatékonyság és a széles piaci kitettség szólt, ráadásul ez a megközelítés jól kiegészíti a hivatal már meglévő, aktívan kezelt infrastruktúra-befektetéseit.

A vagyonkezelők értékelése során kiemelt szerepet kapott a technikai megvalósítási képesség, különösen

  • az indexkövetés pontossága,
  • a követési hiba minimalizálása,
  • a portfólióépítés,
  • az ügyletvégrehajtás,
  • az index-újrasúlyozás,
  • a likviditáskezelés, valamint
  • a költségkontroll.

A klíma- és infrastruktúra-befektetések terén szerzett tapasztalat szintén a kiválasztási szempontok részét képezte. A tőkét a hivatal éves eszközallokációs terveivel összhangban helyezik ki, a folyamat következő lépése pedig a kiválasztott kezelőkkel kötendő szerződések véglegesítése lesz.

A megbízás jól példázza, hogyan válnak a klímastratégiák a portfólióépítés meghatározó elemévé. Tajvan nyugdíjalapjai a diverzifikáció, a stabil jövedelem és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrásaként tekintenek az átmeneti infrastruktúrára.

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