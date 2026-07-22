Figyelem: nagy dolog készül az aranynál – Mutatjuk, hogyan lehet rajta sok pénzt keresni!

Az arany piacán most olyan technikai fordulat körvonalazódik, amely könnyen meghatározhatja a következő hónapok irányát. A háttérben ráadásul több, egymást erősítő fundamentális tényező dolgozik, miközben az árfolyam még messze jár attól a zónától, ahol már egyértelműen túlforrósodottnak lehetne nevezni. Ha a mostani kitörési kísérlet megerősítést nyer, az arany előtt ismét komoly tér nyílhat felfelé. Nézzük, melyek azok a kulcsszintek, amelyekre most különösen érdemes figyelni!

Az arany árfolyama most olyan kulcsfontosságú szinthez érkezett, amely eldöntheti, hogy a közelmúlt korrekciója után ismét a vevők veszik-e át az irányítást.

A technikai kép ígéretes, a háttérben pedig több izgalmas keresleti tényező is dolgozik. Most azt nézzük meg, hol nyílhat meg érdemi tér felfelé

– Lássuk, melyek most a legfontosabb szintek!