Hirtelen feltámadt a hetek óta zuhanó részvénypiac - Mi történik?

A vezető Kospi-index szerdán egészen 6,2 százalékos pluszig menetelt, amivel a kétnapos nyeresége már megközelítette a 10 százalékot. A dél-koreai tőzsdén rövid időre a kereskedést is fel kellett függeszteni. Ez a védelmi mechanizmus mostanra a négybillió dolláros piac mindennapos jellemzőjévé vált, miután a tőzsde volatilitása már a bitcoinét is meghaladja.

Az emelkedést az SK Hynix vezette, amely több mint 9 százalékot ugrott, miután amerikai letéti igazolása (ADR) a mesterséges intelligencia szektor iránti javuló hangulatnak köszönhetően 14 százalékos pluszban zárt. Szintén emelkedett a holdinghoz tartozó SK Square, míg a chipgyártó óriás Samsung Electronics részvényei több mint 6 százalékkal drágultak.

A júniusi csúcs óta tartó eladási hullám mintegy 1,2 billió dollárnyi piaci értéket semmisített meg.

Piaci szereplők szerint a zuhanást elsősorban a tőkeáttételes ETF-pozíciók leépítése és a lakossági marginhitelek állományának zsugorodása okozta, amit a memóriachipek piacának fellendülésével kapcsolatos fenntarthatósági aggodalmak is felerősítettek.

A JPMorgan elemzői szerint a tőkeáttételes ETF-pozíciók leépítésének mintegy 75 százaléka már lezajlott.

A dél-koreai befektetők július közepére három hónapos mélypontra csökkentették tőkeáttételes részvénypozícióikat, így a marginhitelek állománya 33,4 billió vonra esett vissza, ami 13 százalékkal elmarad a júniusi csúcstól.

Sok befektető ezt egyértelműen kedvező jelként értékeli. Ahogy Peter Park, az NH Investment & Securities részvényértékesítője fogalmazott, a "mérgező" tőkeáttétel jelentős csökkenésével a kockázat-hozam arány számottevően kedvezőbbé vált. Az emelkedéshez a külföldi befektetők is csatlakoztak, akik szerda délelőttig több mint egymilliárd dollár értékben vásároltak nettó módon Kospi-részvényeket, így a rekordméretű eladások után egy hónap elteltével először tértek vissza a piacra.

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