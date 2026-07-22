Jön az ultragazdagok legújabb titkos megoldása: számos okuk lehet rá, hogy ide mentsék át a pénzüket

A magántőke-, magáninfrastruktúra-, magáningatlan- és magánhitel-befektetéseket hagyományosan az olyan intézményi szereplők uralták, mint például a nyugdíjalapok. A vagyonkezelők azonban
egyre inkább megnyitják ezeket a lehetőségeket a vagyonukra magasabb hozamot kereső lakossági befektetők előtt is.
- Az egyik új konstrukció, a WVB All Markets Fund a tőzsdei részvényeket, a kötvényeket és az indexstratégiákat ötvözi a Blackstone zártkörű piaci kínálatával.
- A másik, a WVB Blackstone All Privates Fund közvetlen hozzáférést biztosít a Blackstone teljes platformjához.
Mindkét alap a Merrill és a Bank of America Private Bank nagy vagyonú, tehetős ügyfelei számára lesz elérhető a tanácsadóikon keresztül.
"Ügyfeleink egyre szélesebb körű hozzáférést keresnek a zártkörű piacokhoz" - mondta Mark Sutterlin, a Merrill és a Bank of America Private Bank alternatív befektetésekért felelős vezetője. A Capgemini adatai szerint a nagy vagyonú magánszemélyek (high net worth individual, HNWI) globális vagyona 2025 végére 98 300 milliárd dollárra emelkedett.
A tehetős befektetők az elmúlt hónapokban tőkét vontak ki a magánhitel- és egyes magántőkealapokból, mivel tartanak az eszközárak esetleges zuhanásától, valamint az is aggasztó számukra, hogy ezek a portfóliók erősen kitettek a szoftvergyártóknak, melyek üzleti modelljét gyengítheti a mesterséges intelligencia térnyerése. Vagyonkezelési vezetők hangsúlyozták: a magánhitelalapokból való kivonulást inkább az eszközosztállyal kapcsolatos általános aggodalmak, semmint a konstrukciók tényleges teljesítménye vezérelte.
Miközben egyes magánhitel-stratégiák tőkebeáramlása lelassult, a magántőkeszektor júniusban jelentős növekedést könyvelhetett el - jelezte korábban Jon Gray, a Blackstone elnöke. A szerdai közleményben úgy fogalmazott, hogy a zártkörű piacok prémium hozamot, alacsonyabb volatilitást és hatékony diverzifikációt nyújtanak a vagyonos magánszemélyeknek.
Forrás: Reuters
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