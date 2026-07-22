Kéthetes csúcson az arany

Szerdán kéthetes csúcsra drágult az arany, miközben a befektetők a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának hatásait mérlegelték, és a jövő heti Fed-ülésre vártak, amelytől iránymutatást remélnek a kamatpálya jövőbeli alakulásával kapcsolatban.

Az arany ára 1,3 százalékkal unciánként 4129,43 dollárra emelkedett a kora reggeli órákban, miután a kereskedés korábbi szakaszában július 7. óta nem látott szinten is jegyezték.

A közel-keleti feszültség fokozódása felhajtotta az olajárakat és felerősítette az inflációs aggodalmakat, ami a kamatemelési várakozásokat is növelte. Emiatt az arany az előző héten június eleje óta a legnagyobb mértékű heti esést szenvedte el. Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője szerint a vevők a közelmúltbeli árcsökkenést követően kedvező belépési szintet látva léptek be a piacra, miközben a nemesfém árfolyamát az amerikai–iráni diplomáciai előrelépés reménye is támogatja.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán úgy fogalmazott, hogy Washington továbbra is kész tárgyalásos úton rendezni az iráni válságot, ám Teherán nem veszi komolyan a megbeszéléseket. Kedden három, szaúdi nyersolajat Ázsiába szállító tankerhajó fordult vissza a Vörös-tengeren a jemeni húszi lázadók fenyegetései miatt, ami felerősítette az energiaellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.

Egy Reuters által készített felmérés szerint a Fed 2026 hátralévő részében változatlanul hagyja az irányadó kamatot. Ugyanakkor egy másik kérdésre válaszolók többsége már "magasnak" értékelte az idei kamatemelés esélyét, míg egy hónappal korábban a legtöbben még "alacsonynak" tartották azt.

A tartósan magas kamatszint növeli a hozamot nem termelő nemesfém tartásának alternatív költségét.

A többi nemesfém közül az ezüst ára 1,6 százalékkal unciánként 59,71 dollárra emelkedett, miután korábban július 10. óta nem látott csúcsot ért el. A platina 1,9 százalékkal 1659,97 dollárra, míg a palládium 2,2 százalékkal 1310,50 dollárra drágult.

Forrás: Reuters

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