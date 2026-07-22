Nyárközepi tőzsdeparty - díjmentes, interaktív, online előadás

Sokan úgy gondolják, ilyenkor nem történik semmi igazán fontos – pedig a nyár gyakran a pozícióépítés időszaka.
Az előadás célja, hogy átfogó képet adjon az aktuális piaci helyzetről, a vezető szektorok mozgásáról, és arról, hogyan érdemes most gondolkodni a befektetésekről.
Nem részvénytippekkel szolgál, hanem gondolkodási keretet ad a tudatos döntésekhez.
Miről lesz szó az előadáson?
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A főbb részvénypiacok állapota: amerikai, európai és ázsiai trendek, indexek viselkedése
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A vezető szektorok helyzete: mi mozgásban, mi kivárásban, és hol látható elmozdulás
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A piac hajtóerői: inflációs és kamatvárakozások, gazdasági adatok, geopolitikai kockázatok
- Stratégiai szemlélet a napi mozgások helyett: hogyan gondolkodjunk előre, nem visszafelé
- Mire figyeljünk a következő hónapokban? Lehetséges fordulópontok, várható események
A nyár gyakran nem a látványos mozgások időszaka, hanem a csendes átrendeződésé. Aki ilyenkor is figyel, értékes előnyre tehet szert, mire újra megélénkülnek az őszi piacok.
Időpont: 2026. július 26. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
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