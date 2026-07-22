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Nyárközepi tőzsdeparty - díjmentes, interaktív, online előadás
Befektetés

Nyárközepi tőzsdeparty - díjmentes, interaktív, online előadás

Portfolio
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A tőzsde nyáron sem vesz szabadságot. Aki megtanulja olvasni a jeleket, nemcsak a következő negyedévre, hanem hosszabb távra is okosabb döntéseket hozhat. Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, mire érdemes most figyelni a befektetőknek.

Sokan úgy gondolják, ilyenkor nem történik semmi igazán fontos – pedig a nyár gyakran a pozícióépítés időszaka.

Az előadás célja, hogy átfogó képet adjon az aktuális piaci helyzetről, a vezető szektorok mozgásáról, és arról, hogyan érdemes most gondolkodni a befektetésekről.

Nem részvénytippekkel szolgál, hanem gondolkodási keretet ad a tudatos döntésekhez.

Miről lesz szó az előadáson?

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  • A főbb részvénypiacok állapota: amerikai, európai és ázsiai trendek, indexek viselkedése

  • A vezető szektorok helyzete: mi mozgásban, mi kivárásban, és hol látható elmozdulás

  • A piac hajtóerői: inflációs és kamatvárakozások, gazdasági adatok, geopolitikai kockázatok

  • Stratégiai szemlélet a napi mozgások helyett: hogyan gondolkodjunk előre, nem visszafelé
  • Mire figyeljünk a következő hónapokban? Lehetséges fordulópontok, várható események

A nyár gyakran nem a látványos mozgások időszaka, hanem a csendes átrendeződésé. Aki ilyenkor is figyel, értékes előnyre tehet szert, mire újra megélénkülnek az őszi piacok.

Időpont: 2026. július 26. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

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Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

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