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Pozitív hozamok, nagy szórás: vegyes félévet zártak a magyar befektetési alapok
Befektetés

Pozitív hozamok, nagy szórás: vegyes félévet zártak a magyar befektetési alapok

Portfolio
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Első ránézésre jól teljesítettek a hazai befektetési alapok, hiszen a legtöbb kategóriában pozitív hozamokat láthattak a befektetők. A részletek azonban árnyaltabb képet mutatnak: nagy különbségek alakultak ki az egyes alapok között, és sok esetben a lakossági állampapírokhoz képest alig látszik érdemi befektetői többletérték. Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzője a Checklist hétfői adásában (a 13. perctől) elmondta, hogy a részvényalapok és az abszolút hozamú alapok között akadtak kiugró teljesítmények, miközben a kötvényalapokból már láthatóan kifelé mozdulnak a befektetők.

A hazai befektetési alapok első féléves teljesítménye összességében nem nevezhető rossznak: a legtöbb kategóriában a sorozatok nagy többsége pozitív hozamot ért el. Süle-Szigeti Bulcsú szerint ugyanakkor a befektetői elégedettség szempontjából nem elég azt nézni, hogy pluszban zártak-e az alapok, mert a hozamokat a lakossági állampapírok alternatívájához is érdemes mérni.

Különösen a nagyobb, konzervatívabb alapoknál látszik ez a probléma: a legnagyobb pénzpiaci, kötvény- és ingatlanalapok medián egyéves hozama 5,8 százalék volt,

ami a magyar lakossági állampapírok elmúlt időszakban elérhető hozamai mellett nem feltétlenül számít versenyképesnek.

Az ingatlanalapok jellemzően a megszokott 4-6 százalékos sávban mozogtak, míg a kötvényalapok vagyonnal súlyozott, becsült egyéves forinthozama 3,3 százalék körül alakult.

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A befektetői pénzmozgások alapján már látszik is a hangulatváltozás. A kötvényalapokban továbbra is hatalmas, közel 6000 milliárd forintos vagyon található, de az elmúlt fél évben ebben a kategóriában volt a legnagyobb kiáramlás, mintegy 300 milliárd forintos vagyoncsökkenéssel. Hasonlóan büntetik a befektetők a pénzpiaci és ingatlanalapokat is, miközben az abszolút hozamú és vegyes alapok a beáramlás nagy nyerteseivé váltak.

Az abszolút hozamú alapokban már közel 4000 milliárd forintnyi vagyon van, és csak a legutóbbi hónapban mintegy 90 milliárd forintnyi nettó értékesítést értek el. A kategória ugyanakkor nagyon heterogén: a teljes piac vagyonnal súlyozott egyéves hozama 6,8 százalék volt, de a legjobb alapok között 30-40 százalék feletti teljesítmények is akadtak. A kiemelkedő hozamok értékelésénél azonban a kockázatot is figyelni kell, ezért Süle-Szigeti szerint érdemes olyan mutatókat is nézni, mint a Sharpe-ráta.

A leglátványosabb eredményeket a részvényalapok hozták, különösen azok, amelyek a magyar piacra építettek. A BUX index egy év alatt több mint 40 százalékot emelkedett, ezt pedig több hazai részvényalap is sikeresen követte vagy enyhén felül is teljesítette. A legjobb részvényalapok közé 30 százalék feletti hozammal lehetett bekerülni, a topmezőny jelentős része pedig 40 százalék feletti teljesítményt ért el.

Ennek ellenére a magyar befektetők továbbra is alulsúlyozzák a részvényalapokat: a kezelt vagyon kevesebb mint 2000 milliárd forint, jóval elmaradva a kötvény- és abszolút hozamú alapok mögött. A következő időszak egyik fontos kérdése így az lehet, hogy a lakossági állampapírok hozamának csökkenésével a befektetők bátrabban fordulnak-e a kockázatosabb, de magasabb hozampotenciálú alapok felé.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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