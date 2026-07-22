Teljesen rámozdultak az egzotikus befektetési sztorikra a dúsgazdagok, különleges lépéssel reagál az amerikai óriás

A Goldman Sachs új platformot indított, amellyel a vagyonos ügyfeleknek szóló magántőkepiaci befektetési kínálatát kívánja bővíteni – derül ki a bank belső feljegyzéséből, amelyet a Reuters hírügynökség ismertetett.

Az alternatív befektetési platform vezetésével Matt Dohertyt bízták meg, aki jelenlegi feladatait megtartva továbbra is irányítja a Wall Street-i bankház alternatív befektetési üzletágát. A lépést az indokolja, hogy a vagyonos befektetők körében egyre népszerűbbek a tőzsdén kívüli, magántulajdonban lévő vállalatok, mivel a gyorsan növekvő startupok egyre hosszabb ideig halasztják el a tőzsdére lépést.

Ez lehetőséget teremt a befektetőknek arra, hogy még a nyilvános kibocsátás előtt részesedjenek a vállalati érték növekedéséből.

Eklatáns példa erre az Elon Musk nevével fémjelzett SpaceX, amely hosszú évekig maradt zártkörűen működő társaság, miközben a piaci értékeltsége folyamatosan emelkedett. Az ehhez hasonló sikertörténetek jelentősen fokozták a vagyonos befektetők érdeklődését a magántőkepiaci lehetőségek iránt, amit a mesterséges intelligencia körüli láz tovább erősített. Emiatt a Wall Street-i nagybankok egymás után bővítik a vagyonos ügyfeleknek szóló magánpiaci palettájukat.

Az új platform gerincét az alternatív tőkepiaci üzletág alkotja, amely a kiemelt ügyfelek alternatív befektetéseit kezeli. A divízió továbbra is támogatja az ügyfeleket a tőzsdén kívüli eszközökbe történő befektetésekben, tanácsadással segíti az alternatív portfóliók kialakítását, és ellátja azok kezelését.

A strukturális átalakítás részeként a Goldman egy új, kifejezetten magánvállalati befektetésekre szakosodott csapatot állít fel, amely egyesíti a bank vagyonkezelési részlegének egyedi eszközökre összpontosító befektetési üzletágát a családi irodákra (family office) fókuszáló közvetlen befektetési tevékenységével.

Az átszervezés célja az alternatív üzletág növekedési ütemének fenntartása és a magántőkepiaci platform pozícióinak megerősítése.

A bank a legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében felülmúlta az elemzői várakozásokat, miután az élénkülő tranzakciós aktivitás és a piaci hullámzás hatására a részvénykereskedési üzletág bevételei rekordszintet értek el.

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Forrás: Reuters

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