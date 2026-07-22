  • Megjelenítés
Teljesen rámozdultak az egzotikus befektetési sztorikra a dúsgazdagok, különleges lépéssel reagál az amerikai óriás
Befektetés

Teljesen rámozdultak az egzotikus befektetési sztorikra a dúsgazdagok, különleges lépéssel reagál az amerikai óriás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Goldman Sachs új platformot indított, amellyel a vagyonos ügyfeleknek szóló magántőkepiaci befektetési kínálatát kívánja bővíteni – derül ki a bank belső feljegyzéséből, amelyet a Reuters hírügynökség ismertetett.

Az alternatív befektetési platform vezetésével Matt Dohertyt bízták meg, aki jelenlegi feladatait megtartva továbbra is irányítja a Wall Street-i bankház alternatív befektetési üzletágát. A lépést az indokolja, hogy a vagyonos befektetők körében egyre népszerűbbek a tőzsdén kívüli, magántulajdonban lévő vállalatok, mivel a gyorsan növekvő startupok egyre hosszabb ideig halasztják el a tőzsdére lépést.

Ez lehetőséget teremt a befektetőknek arra, hogy még a nyilvános kibocsátás előtt részesedjenek a vállalati érték növekedéséből.

Eklatáns példa erre az Elon Musk nevével fémjelzett SpaceX, amely hosszú évekig maradt zártkörűen működő társaság, miközben a piaci értékeltsége folyamatosan emelkedett. Az ehhez hasonló sikertörténetek jelentősen fokozták a vagyonos befektetők érdeklődését a magántőkepiaci lehetőségek iránt, amit a mesterséges intelligencia körüli láz tovább erősített. Emiatt a Wall Street-i nagybankok egymás után bővítik a vagyonos ügyfeleknek szóló magánpiaci palettájukat.

Az új platform gerincét az alternatív tőkepiaci üzletág alkotja, amely a kiemelt ügyfelek alternatív befektetéseit kezeli. A divízió továbbra is támogatja az ügyfeleket a tőzsdén kívüli eszközökbe történő befektetésekben, tanácsadással segíti az alternatív portfóliók kialakítását, és ellátja azok kezelését.

Még több Befektetés

Hirtelen feltámadt a hetek óta zuhanó részvénypiac - Mi történik?

Kéthetes csúcson az arany

Mutattunk egy befektetést – Megjött a nagy mozgás, épp most tört ki!

A strukturális átalakítás részeként a Goldman egy új, kifejezetten magánvállalati befektetésekre szakosodott csapatot állít fel, amely egyesíti a bank vagyonkezelési részlegének egyedi eszközökre összpontosító befektetési üzletágát a családi irodákra (family office) fókuszáló közvetlen befektetési tevékenységével.

Az átszervezés célja az alternatív üzletág növekedési ütemének fenntartása és a magántőkepiaci platform pozícióinak megerősítése.

A bank a legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében felülmúlta az elemzői várakozásokat, miután az élénkülő tranzakciós aktivitás és a piaci hullámzás hatására a részvénykereskedési üzletág bevételei rekordszintet értek el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput

Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja

Ebben az országban nő a leggyorsabban a vagyon a világon, meg is indult a harc az újonnan gazdagok befektetéseiért

Nagy átrendeződés zajlik a nemzetközi pénzvilágban: Hongkong és Szingapúr a két fő nyertes

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Esés után nyeri vissza erejét a forint
Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, új főparancsnoka van az ukrán haderőnek - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Megállíthatatlanul száguld az Nvidia új AI-kedvence
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility