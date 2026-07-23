15 éve nem volt ilyen erős a növekedés az Intelnél - Szárnyal az árfolyam

A társaság 16,1 milliárd dolláros bevételt ért el, szemben a 14,42 milliárd dolláros elemzői várakozással.
Ez éves szinten 25 százalékos bővülést jelent, ami a legerősebb negyedéves növekedés az Intelnél 2011 harmadik negyedéve óta.
Az igazított egy részvényre jutó eredmény (EPS) 42 cent lett a várt 21 cent helyett, tehát
a piaci várakozás kétszerese.
A bruttó árrés 42 százalékra javult, ami hatalmas ugrás az egy évvel korábbi mindössze 2,5 százalékhoz képest. Az adatközponti üzletág bevétele 59 százalékkal, 6,3 milliárd dollárra ugrott, ami az Intel egyik legfontosabb növekedési motorja maradt.
A vállalat bérgyártási, vagyis foundry üzletága 5,8 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 31 százalékos éves növekedésnek felel meg. David Zinsner pénzügyi igazgató a CNBC-nek azt mondta, hogy az Intel legújabb, 14A néven fejlesztett gyártástechnológiája a jelenlegi szakaszban kedvezőbben áll, mint a korábbi technológiák a fejlesztés hasonló pontján.
A 18A továbbfejlesztett, 18A-P változata időközben elérte a próbagyártási fázist. Az Intel emellett már megkezdte a Panther Lake kódnevű, Intel Core Ultra Series 3 processzorok egy részének sorozatgyártását is, az ASML legfejlettebb High-NA EUV litográfiai berendezéseinek bevonásával.
A folyó negyedévre az Intel 38 centes igazított EPS-t és 15,8–16,8 milliárd dolláros bevételt vár, szemben az elemzők által várt 27 centes EPS-szel és 15,1 milliárd dolláros bevétellel.
Az Intel árfolyama idén eddig több mint 154 százalékot emelkedett, a zárás utáni kereskedésben közel 9 százalékos pluszban vannak most a cég részvényei.
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