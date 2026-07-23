70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!

Az utóbbi napokban éles fordulat kezdett el körvonalazódni az egyik legnépszerűbb részvényben, és már meg is jelentek az első vételi jelek. Ráadásul közel 70 százalékos emelkedés is jöhet most ebben a papírban.

A szóban forgó vállalat saját szektorának egyik megkerülhetetlen szereplője. A nagy felértékelődési potenciálhoz erős technikai kép is társul:

egy bizonyítottan erős támasznál jelentek meg a vevők.

Az általunk vizsgált részvény nem más, mint a