A profik szerint 70 százalékkal többet ér ez a részvény - Épp most jöhet a vételi jelzés benne!

A szóban forgó vállalat saját szektorának egyik megkerülhetetlen szereplője. Ráadásul papírjai most akár 70 százalékkal is többet érhetnek a profik szerint.
A nagy felértékelődési potenciálhoz erős technikai kép is társul: egy bizonyítottan erős támasznál jelentek meg a vevők.
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