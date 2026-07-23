A profik szerint 70 százalékkal többet ér ez a részvény - Épp most jöhet a vételi jelzés benne!

Az iráni események és a 100 dolláros olajár hatására rendkívül nagy bizonytalanság van most a piacokon, így különösen nehéz megtalálni a nyerő befektetéseket. Az utóbbi napokban azonban egy szektor igazán erős életjeleket kezdett el mutatni, a mostani elemzésünkben vizsgált részvényben pedig máris megjelentek az első fordulós jelek.

A szóban forgó vállalat saját szektorának egyik megkerülhetetlen szereplője. Ráadásul papírjai most akár 70 százalékkal is többet érhetnek a profik szerint.

A nagy felértékelődési potenciálhoz erős technikai kép is társul: egy bizonyítottan erős támasznál jelentek meg a vevők.

Ez a részvény nem más, mint