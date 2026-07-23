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Bemondta a BlackRock, mit kell most csinálni az állampapírokkal
Befektetés

Bemondta a BlackRock, mit kell most csinálni az állampapírokkal

Portfolio
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A BlackRock szerint az amerikai államkötvények jelenlegi, magas hozamszintje komoly védelmet nyújt a befektetőknek a további veszteségekkel szemben - írja a Bloomberg. A világ legnagyobb vagyonkezelője a harmadik negyedéves kötvénypiaci kitekintésében arról ír, hogy az infláció és a gazdasági növekedés mérséklődése – a mesterséges intelligencia szélesebb körű hatásaival együtt – egyre vonzóbb lehetőségeket teremt a fix kamatozású eszközök piacán.

Csi Csen, a cég vezető portfóliókezelője szerint azzal, hogy a legfeljebb tízéves lejáratú állampapírok hozamai jóval 4 százalék felett, a hosszabb futamidejűeké pedig 5 százalék fölött alakulnak, a befektetők jelenleg lényegesen jobb prémiumot kapnak a kötvények tartásáért.

A 30 éves papírok hozama 2007 óta nem látott leghosszabb ideje tartózkodik az 5 százalékos szint felett,

ami az emelkedő államadósság és a makacs infláció miatt aggodalomra ad okot egyes piaci szereplők körében.

A BlackRock szerint épp a hosszú távú szemléletű kötvénytulajdonosok vannak leginkább védve a veszteségektől. "A jelenlegi hozamszintek komoly puffert jelentenek egy esetleges további kamatemelkedéssel szemben" – mutatott rá Csen, aki a cég 18 milliárd dolláros Total Return alapjának egyik kezelője. Számításaik szerint a tízéves állampapír hozamának nagyjából 70 bázisponttal kellene megugrania a jelenlegi szintről ahhoz, hogy egyéves időtávon negatív teljes hozamot érjen el a befektető.

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A februárban indult kötvénypiaci eladási hullám ebben a hónapban felerősödött, ami meredek hozamemelkedést váltott ki. A kereskedők szeptemberre negyed százalékpontos alapkamat-emelést valószínűsítenek, és a swapügyletek alapján az októberi szigorítást is teljes mértékben beárazták, az év végéig pedig összesen 0,45 százalékpontos emelést várnak. A kétéves hozam csütörtökön az év legmagasabb szintjére, 4,33 százalékra kúszott fel.

Csen szerint azonban a piacok szigorúbb Fed-politikát áraznak, mint amire ők számítanak.

A vagyonkezelő négy különböző forgatókönyvet vázolt fel a következő tizenkét hónapra a Bloomberg amerikai állampapír-indexére vonatkozóan.

  • Ha a Fed szinten tartja az irányadó kamatot, a hozam 6,4 százalék lehet,
  • 50 bázispontos kamatvágás esetén 7,2 százalékos, míg
  • 1 százalékpontos emelésnél csupán 2,5 százalékos nyereség adódna.
  • Ezzel szemben egy esetleges recesszió és az ezzel járó 1,5 százalékpontos monetáris lazítás akár 11,6 százalékra is feltolhatná a profitot.

Összehasonlításképpen az állampapír-index az év eddigi részében 0,7 százalékos csökkenést mutatott.

A BlackRock a kötvényportfólióiban egyelőre a bevételközpontú megközelítést részesíti előnyben a magas átlagidejű (hosszú futaimdejű) pozíciók felvállalásával szemben, amíg a makrogazdasági adatok egyértelműbben meg nem erősítik a trendfordulót. A vállalati kötvények esetében a szűk kockázati felárak miatt a jövőbeli hozamok inkább a kamatbevételeken és azok újrabefektetésén múlanak majd, semmint a felárak további szűkülésén. Az értékpapírosított eszközök értékeltségét ugyanakkor a minőségi szegmensekben továbbra is vonzónak tartják. A cég rámutatott arra is, hogy az elmúlt két évtized burkolt adósságmonetizációját a jelenlegi, jóval magasabb eladósodottság mellett rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen lenne érdemi költségvetési következmények nélkül visszafordítani.

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