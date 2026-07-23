Beszakadt az easyJet profitja

A június végével zárult negyedévben az adózás előtti eredmény 85 millió fontot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 286 millió fonttal. Az eredmény ugyanakkor így is meghaladta a Bloomberg által megkérdezett elemzők mintegy 80 millió fontos várakozását.

A légitársaság üzemanyagköltsége éves összevetésben 105 millió fonttal emelkedett.

A vállalat szerint az utolsó negyedévre vonatkozó üzemanyagköltségek továbbra is bizonytalanok az árak jelentős ingadozása miatt.

Az utasok egyre közelebb foglalják le járataikat az indulási időponthoz, ezért a légitársaságnak egyes esetekben alacsonyabb jegyárakkal kell ösztönöznie a keresletet.

A világ légitársaságai az elmúlt hónapokban egyaránt magasabb költségekkel és a fogyasztói kereslet csökkenésével szembesültek a közel-keleti konfliktus következtében. Eközben az EasyJetért két amerikai magántőke-befektetési társaság folytat licitharcot. A Castlelake LP májusban nyújtotta be első ajánlatát a légitársaságra, az EasyJet igazgatósága azonban négy ajánlatot is elutasított, mielőtt elvi megállapodást kötött volna az ötödik, részvényenként 690 pennys ajánlatról.

Ezt követően az Apollo Global Management részvényenként 715 pennys, magasabb ajánlattal jelentkezett, amely elnyerte az EasyJet vezetésének támogatását.

Egyelőre nem világos, hogy a Castlelake ismét megemeli-e ajánlatát, vagy visszalép az augusztus 3-án lejáró határidő előtt.

Az Apollónak eközben augusztus 7-ig kell hivatalosan reagálnia.

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