  • Megjelenítés
FONTOS Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak
Beszakadt az easyJet profitja
Befektetés

Beszakadt az easyJet profitja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az EasyJet Plc adózás előtti eredménye 70 százalékkal zuhant üzleti éve harmadik negyedévében, miután a brit diszkont légitársaság teljesítményét továbbra is a magasabb repülőgép-üzemanyagárak és a közel-keleti konfliktus miatt gyengülő fogyasztói kereslet terhelte - írja a Bloomberg.

A június végével zárult negyedévben az adózás előtti eredmény 85 millió fontot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 286 millió fonttal. Az eredmény ugyanakkor így is meghaladta a Bloomberg által megkérdezett elemzők mintegy 80 millió fontos várakozását.

A légitársaság üzemanyagköltsége éves összevetésben 105 millió fonttal emelkedett.

A vállalat szerint az utolsó negyedévre vonatkozó üzemanyagköltségek továbbra is bizonytalanok az árak jelentős ingadozása miatt.

Az utasok egyre közelebb foglalják le járataikat az indulási időponthoz, ezért a légitársaságnak egyes esetekben alacsonyabb jegyárakkal kell ösztönöznie a keresletet.

Még több Befektetés

Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik

Óránként milliókat veszít a sztrájkok miatt a Hyundai, de a robotok megmenthetik

Emelkedik egy lakossági állampapír kamata - Most nagyot is nyerhetsz vele!

A világ légitársaságai az elmúlt hónapokban egyaránt magasabb költségekkel és a fogyasztói kereslet csökkenésével szembesültek a közel-keleti konfliktus következtében. Eközben az EasyJetért két amerikai magántőke-befektetési társaság folytat licitharcot. A Castlelake LP májusban nyújtotta be első ajánlatát a légitársaságra, az EasyJet igazgatósága azonban négy ajánlatot is elutasított, mielőtt elvi megállapodást kötött volna az ötödik, részvényenként 690 pennys ajánlatról.

Ezt követően az Apollo Global Management részvényenként 715 pennys, magasabb ajánlattal jelentkezett, amely elnyerte az EasyJet vezetésének támogatását.

Egyelőre nem világos, hogy a Castlelake ismét megemeli-e ajánlatát, vagy visszalép az augusztus 3-án lejáró határidő előtt.

Az Apollónak eközben augusztus 7-ig kell hivatalosan reagálnia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Jön az ultragazdagok legújabb titkos megoldása: számos okuk lehet rá, hogy ide mentsék át a pénzüket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility