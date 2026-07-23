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Eldőlt: helyén marad a brit miniszter, ő viheti végig a tervezett nyugdíjreformokat
Befektetés

Eldőlt: helyén marad a brit miniszter, ő viheti végig a tervezett nyugdíjreformokat

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Torsten Bell megőrzi nyugdíjügyi miniszteri tisztségét, amit a szakma a stabilitás és a folytonosság jeleként fogadott. A brit kormány kinevezési listájából kiderül, hogy Bell továbbra is parlamenti államtitkárként látja el feladatait, egyszerre képviselve a brit Pénzügyminisztériumot és a Munka- és Nyugdíjügyi Minisztériumot - írja az FT Adviser.

Steve Webb, az LCP nyugdíj-tanácsadó vállalat partnere üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy rendkívül kedvező, hogy az országban alig két év alatt nem a harmadik új miniszter lép hivatalba ezen a területen. Véleménye szerint a tárca élén történő állandó személyi változások bizonytalanságot és instabilitást okoznak az ágazatban. Ezzel szemben most egy olyan szakember folytathatja a munkát, aki már bizonyította hozzáértését, és határozott stratégiai irányt szabott a nyugdíjpolitikának.

Bell korábban, 2015 és 2024 között a Resolution Foundation vezérigazgatójaként tevékenykedett, majd 2025 januárjában kapta meg első nyugdíjügyi miniszteri kinevezését. 2024 júliusa óta a Swansea West választókerület parlamenti képviselője.

David Brooks, a független Broadstone tanácsadó cég szakpolitikai igazgatója szintén örömét fejezte ki a folytonosság miatt,

különösen a nyugdíjtörvény kapcsán várható jelentős jogalkotási feladatok és a tervezett további reformok fényében.

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Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjpolitika hosszú távú megközelítést igényel, a következetesség pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a folyamatban lévő átalakítások egy fenntartható és megbízható öngondoskodási rendszert eredményezzenek.

Webb hozzátette, hogy amint a Nyugdíjbizottság a jövő év elején közzéteszi a jelentését, igen valószínűvé válik, hogy 2027-ben egy újabb nyugdíjtörvény kerül a parlament elé.

Miért fontos a brit nyugdíjügyi miniszter személye?

A brit kormányban a pensions minister szakpolitikai miniszter: a nyugdíjrendszer reformjaiért, szabályozásáért és végrehajtásáért felel. Ez különösen érzékeny poszt, mert a nyugdíjpolitikai döntések évekre-évtizedekre hatnak, és a nyugdíjalapoknak, biztosítóknak, munkáltatóknak, illetve megtakarítóknak kiszámítható szabályozási környezetre van szükségük. Az elmúlt években gyorsan cserélődtek a brit nyugdíjügyi miniszterek, miközben a kormány a munkahelyi nyugdíjmegtakarítások, a nyugdíjalapok szabályozása és a következő nyugdíjtörvény előkészítése körül is nagy reformokat visz. Torsten Bell maradása ezért a reformok folytonosságáról és a szakpolitikai irány stabilitásáról szóló jelzés.

1998 óta az alábbi személyek töltötték be a brit nyugdíjügyi miniszteri tisztséget:

  • 1998. december – 1999. július: Stephen Timms
  • 1999. július – 2001. június: Jeff Rooker
  • 2001. június – 2003. június: Malcolm Wicks
  • 2003. június – 2005. május: Ian McCartney
  • 2005. május – 2006. május: Stephen Timms
  • 2006. május – 2007. június: James Purnell
  • 2007. június – 2008. október: Mike O’Brien
  • 2008. október – 2009. június: Rosie Winterton
  • 2009. június – 2010. május: Angela Eagle
  • 2010. május – 2015. május: Steve Webb
  • 2015. május – 2016. július: Ros Altmann
  • 2016. július – 2017. június: Richard Harrington
  • 2017. június – 2022. szeptember: Guy Opperman
  • 2022. szeptember – 2022. október: Alex Burghart
  • 2022. október – 2023. november: Laura Trott
  • 2023. november – 2024. május: Paul Maynard
  • 2024. július – 2025. január: Emma Reynolds
  • 2025. január óta: Torsten Bell

Torsten Bell nyugdíjpolitikája alapvetően technokrata, szabályozói és megtakarítói eredményekre koncentráló megközelítés. Kiindulópontja az, hogy az automatikus foglalkoztatói nyugdíjmegtakarítás az elmúlt évtized egyik nagy brit szakpolitikai sikere volt, de önmagában nem oldotta meg a nyugdíjrendszer hosszú távú problémáját: a létrejött megtakarítási "potokból" még nem következik automatikusan megfelelő, biztonságos és kiszámítható nyugdíjjövedelem.

A kormány Bellhez köthető reformagendája ezért elsősorban a foglalkoztatói, defined contribution (DC) nyugdíjpiac átalakítására épít. Ennek fő elemei a Value for Money rendszer bevezetése, amely összehasonlíthatóvá tenné a hozamokat, költségeket és szolgáltatási minőséget; a piac nagyobb, hatékonyabb nyugdíjalapok felé terelése; a kis méretű, elaprózódott nyugdíjalapok automatikus konszolidációja; valamint olyan alapértelmezett nyugdíjba vonulási megoldások kialakítása, amelyek segítenek a megtakarításokat rendszeres nyugdíjjövedelemmé alakítani azok számára is, akik nem akarnak bonyolult pénzügyi döntéseket egyedül meghozni.

Bell visszatérő üzenete, hogy Nagy-Britannia ugyan "visszaszokott" a nyugdíjmegtakarításra, de a reform csak félig készült el:

sokan továbbra sem takarítanak meg nyugdíjra, sokan pedig nem eleget. A Pensions Commission 2026-os időközi jelentése is azt jelzi, hogy jelentős csoportok — különösen alacsony és közepes keresetűek, nők és önfoglalkoztatók — nem haladnak megfelelő pályán a későbbi nyugdíjjövedelem szempontjából.

A nagyobb és hatékonyabb nyugdíjalapoktól a kormány gazdaságpolitikai hasznot is vár, például magasabb beruházásokat, produktívabb tőkeallokációt és végső soron jobb megtakarítói eredményeket.

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Címlapkép forrása: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

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