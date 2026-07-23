  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Emelkedik egy lakossági állampapír kamata - Most nagyot is nyerhetsz vele!

Jó hírt kaptak a lakossági befektetők: napokon belül emelkedik egy kedvelt állampapír kamata. Ráadásul könnyen elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy belátható időtávon ez a lakossági állampapír termelje a legnagyobb hozamot, így abszolút győztessé lépjen elő a piacon. Mutatjuk, hogyan lehet most megjátszani a közelgő változást.

Miközben a vezető lakossági állampapírok (FixMÁP, MÁP Plusz) sokak bánatára sorozatos kamatvágásokat szenvednek el, egy másik papírnál éppen ellentétes irányú változás jön:

napokon belül jócskán emelkedni fog a kamata.

Mutatjuk, mi lehet a nagy előnye, érdemes-e lecsapni rá, és milyen forgatókönyvek megvalósulása esetén tud lekörözni akár minden más lakossági állampapírt!

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility