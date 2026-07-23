Emelkedik egy lakossági állampapír kamata - Most nagyot is nyerhetsz vele!

Miközben a vezető lakossági állampapírok (FixMÁP, MÁP Plusz) sokak bánatára sorozatos kamatvágásokat szenvednek el, egy másik papírnál éppen ellentétes irányú változás jön:
napokon belül jócskán emelkedni fog a kamata.
Mutatjuk, mi lehet a nagy előnye, érdemes-e lecsapni rá, és milyen forgatókönyvek megvalósulása esetén tud lekörözni akár minden más lakossági állampapírt!
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