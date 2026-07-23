Fordulat a hazai kriptopiacon: megszerezte a szükséges engedélyt, máris újraindulhat a magyar szolgáltató

A Magyar Nemzeti Bank engedélyével a CoinCash az első – és jelenleg egyetlen – magyar székhelyű kriptoeszköz-szolgáltató, amely az Európai Unió egységes kriptoszabályozása (MiCA) alatt működhet. A kriptobróker közölte: a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.

A Magyar Nemzeti Bank 2026. július 20-án kriptoeszköz-szolgáltatói (CASP) tevékenységi engedélyt adott a CoinCash-t működtető Tiwala Solutions Kft.-nek. A közel egy évtizede működő CoinCash ezzel

az első magyar vállalkozás, amely a MiCA-rendelet alapján, hazai jegybanki engedéllyel nyújthat kriptoeszköz-szolgáltatásokat

– összesen hat szolgáltatástípusra kiterjedő, a régióban is kiemelkedően széles jogosultsági körrel.

Az Európai Unió MiCA-rendelete (Markets in Crypto-Assets) 2024 végétől egységes, banki szigorúságú keretbe terelte a kriptoeszköz-szolgáltatásokat. Magyarország az uniós tagállamok közül az egyik legszigorúbb utat választotta: a hazai jogalkotó az EU-ban a legkorábbi, 2025. július 1-jei megfelelési határidőt írta elő, a nemzetközi gyakorlatban egyedülálló kiegészítő követelményekkel. Ebben a környezetben a hazai kriptopiac szereplőinek túlnyomó része felhagyott a tevékenységével, vagy külföldi engedély alá "menekült".

A CoinCash közölte: ő volt az egyetlen magyar szolgáltató, amely vállalta és végigvitte a teljes hazai engedélyezési eljárást. A 2025 márciusában benyújtott kérelmet az MNB több körös vizsgálatnak vetette alá – a cég szerint a most kiadott engedély azt bizonyítja, hogy magyar tulajdonú, itthon adózó, hazai felügyelet alatt álló szereplőként is meg lehet felelni Európa egyik legszigorúbb szabályozási környezetének.

Az engedély hat MiCA szerinti szolgáltatásra terjed ki:

kriptoeszközök letétkezelése és nyilvántartása,

kriptoeszközök pénzre váltása,

kriptoeszközök egymás közötti átváltása,

kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás,

portfóliókezelés, valamint

kriptoeszköz-átküldési szolgáltatás.

A 2025-ös szabályozási szigorítás miatt a cég decemberben önként, teljes körűen felfüggesztette szolgáltatásait az engedélyezési eljárás lezárultáig, most pedig az engedély birtokában megkezdte a működés újraindításának előkészítését. A szolgáltatások a következő hónapokban fokozatosan válnak elérhetővé; a meglévő ügyfeleket a vállalat közvetlenül értesíti a visszatérés pontos menetrendjéről és az újraindulás részleteiről.

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