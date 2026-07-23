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Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik
Befektetés

Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik

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Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozata alapján a volt köztársasági elnök ingatlanjain felül több mint 123 millió forintnyi pénzügyi eszközt és követelést tüntetett fel. A dokumentumok szerint az ingatlanportfóliója érdemben nem változott, ellenben a befektetéseinek értéke a hivatalba lépéskori nyilatkozatához képest több mint 76 százalékkal nőtt.
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Információ és jelentkezés

Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozata szerint a volt államfő jelentős pénzügyi tartalékkal zárta a köztársasági elnökként eltöltött időszakot. A dokumentum alapján

az ingatlanokon felüli, számszerűsíthető pénzügyi eszközeinek és követeléseinek értéke 123,2 millió forint,

ebből 87,7 millió forint értékpapírban és befektetésben, 26,4 millió forint bankszámlán, további 9 millió forint pedig egyéb szerződéses pénzkövetelésként szerepel. A záró és nyitó nyilatkozatainak összevetése alapján Sulyok ingatlanportfóliója érdemben nem változott a hivatali ideje alatt. Továbbra is öt ingatlanérdekeltséget tüntetett fel: két szegedi lakást, egy domaszéki szántót üdülőtanyával, egy balatonkenesei családi házas ingatlant, valamint egy Budapest II. kerületi lakást garázzsal.

Sulyok vagyona az elmúlt bő két évben szépen gyarapodott: 2024 márciusában leadott nyitó vagyonnyilatkozatban értékpapírban és befektetésben 49,8 millió forintot tüntetett fel: 16,9 millió forint állampapírt, 13,8 millió forintot nyugdíj-előtakarékossági számlán, valamint 19,1 millió forintnyi kötvényt.

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Ehhez képest a záró nyilatkozatban látott értékpapír- és befektetési állomány 87,7 millió forintos értéke 37,9 millió forintos növekedést takar, vagyis

a befektetésekben kimutatott vagyona 76,2 százalékkal bővült a hivatalba lépéskori állapothoz képest.

A portfólió szerkezete is látványosan átalakult. A záró vagyonnyilatkozatban Sulyok az alábbi pénzügyi eszközöket tüntette fel:

  • állampapírban 17,9 millió forintot,
  • NYESZ-en 17,2 millió forintot,
  • kötvényben 11,2 millió forintot,
  • befektetési alapban 41 millió forintot,
  • részvényben 354 ezer forintot,
  • bankszámlán 26,4 millió forintot,
  • emellett 9 millió forintos egyéb követelést.

Érdemi portfólió-átrendezés is kiolvasható a dokumentumokból: a nyitó nyilatkozatban a három fő tétel az állampapír, a NYESZ és a kötvény volt, a záró dokumentumban viszont már megjelent egy 41 millió forintos befektetési alap, miközben a kötvényállomány 19,1 millióról 11,1 millió forintra csökkent. Autót, más nagy értékű ingóságot, védett műalkotást vagy jelentősebb tartozást a záró nyilatkozat nem mutat.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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