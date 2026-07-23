Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik

Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozata alapján a volt köztársasági elnök ingatlanjain felül több mint 123 millió forintnyi pénzügyi eszközt és követelést tüntetett fel. A dokumentumok szerint az ingatlanportfóliója érdemben nem változott, ellenben a befektetéseinek értéke a hivatalba lépéskori nyilatkozatához képest több mint 76 százalékkal nőtt.

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Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozata szerint a volt államfő jelentős pénzügyi tartalékkal zárta a köztársasági elnökként eltöltött időszakot. A dokumentum alapján

az ingatlanokon felüli, számszerűsíthető pénzügyi eszközeinek és követeléseinek értéke 123,2 millió forint,

ebből 87,7 millió forint értékpapírban és befektetésben, 26,4 millió forint bankszámlán, további 9 millió forint pedig egyéb szerződéses pénzkövetelésként szerepel. A záró és nyitó nyilatkozatainak összevetése alapján Sulyok ingatlanportfóliója érdemben nem változott a hivatali ideje alatt. Továbbra is öt ingatlanérdekeltséget tüntetett fel: két szegedi lakást, egy domaszéki szántót üdülőtanyával, egy balatonkenesei családi házas ingatlant, valamint egy Budapest II. kerületi lakást garázzsal.

Sulyok vagyona az elmúlt bő két évben szépen gyarapodott: 2024 márciusában leadott nyitó vagyonnyilatkozatban értékpapírban és befektetésben 49,8 millió forintot tüntetett fel: 16,9 millió forint állampapírt, 13,8 millió forintot nyugdíj-előtakarékossági számlán, valamint 19,1 millió forintnyi kötvényt.

Ehhez képest a záró nyilatkozatban látott értékpapír- és befektetési állomány 87,7 millió forintos értéke 37,9 millió forintos növekedést takar, vagyis

a befektetésekben kimutatott vagyona 76,2 százalékkal bővült a hivatalba lépéskori állapothoz képest.

A portfólió szerkezete is látványosan átalakult. A záró vagyonnyilatkozatban Sulyok az alábbi pénzügyi eszközöket tüntette fel:

állampapírban 17,9 millió forintot,

17,9 millió forintot, NYESZ-en 17,2 millió forintot,

17,2 millió forintot, kötvényben 11,2 millió forintot,

11,2 millió forintot, befektetési alapban 41 millió forintot,

41 millió forintot, részvényben 354 ezer forintot,

354 ezer forintot, bankszámlán 26,4 millió forintot,

26,4 millió forintot, emellett 9 millió forintos egyéb követelést.

Érdemi portfólió-átrendezés is kiolvasható a dokumentumokból: a nyitó nyilatkozatban a három fő tétel az állampapír, a NYESZ és a kötvény volt, a záró dokumentumban viszont már megjelent egy 41 millió forintos befektetési alap, miközben a kötvényállomány 19,1 millióról 11,1 millió forintra csökkent. Autót, más nagy értékű ingóságot, védett műalkotást vagy jelentősebb tartozást a záró nyilatkozat nem mutat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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