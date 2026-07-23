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Kiderült az igazság a magyarok megtakarításairól: ennyi pénz zúdult a legnagyobb nyugdíjpénztárhoz
Befektetés

Kiderült az igazság a magyarok megtakarításairól: ennyi pénz zúdult a legnagyobb nyugdíjpénztárhoz

Portfolio
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Átlépte a 600 milliárd forintot a legnagyobb magyar nyugdíjpénztár, az OTP Nyugdíjpénztár vagyona - közölték az OTP Pénztárak. Az egy nyugdíjpénztári tagra jutó átlagos havi befizetés az idei első félévben 16 ezer forintra emelkedett, de fontos, hogy külön tekintsük a fizető és nemfizető tagokat.

Az OTP Egészségpénztár tagjainak befizetési szokásai változást mutatnak: bár továbbra is a 30 ezer forint alatti havi befizetési sáv dominál a tagok között, de jól látható az elmozdulás a magasabb kategóriák felé: az év első felének adatai alapján a legalacsonyabb befizetési szint aránya 65%-ról 60%-ra csökkent 2024 és 2026 között, miközben valamennyi magasabb befizetési kategóriában növekedés figyelhető meg. Különösen a havi 180 000 forint feletti befizetési szinten látható erősödés: az ide tartozók aránya több mint 20%-kal emelkedett az elmúlt két év azonos időszakát vizsgálva. Mindez azt jelzi, hogy a pénztári tagsági bővülésen kívül egyre nagyobb arányban vannak jelen a magasabb befizetést vállaló tagok.

Az OTP Nyugdíjpénztárnál mért befizetési adatok is azt mutatják, hogy a tagok egyre tudatosabban takarékoskodnak: az évek első hat hónapját vizsgálta – amikor a nagyobb, év végi befizetések még nem torzítják az átlagot – az átlagos havi befizetés 2024 és 2026 között közel 20 százalékkal emelkedett, és 2026 első félévében már meghaladta a 16 ezer forintot. Mindezzel párhuzamosan

a pénztár kezelt vagyona is jelentősen bővült: 2026 július közepére elérte a 600 milliárd forintos szintet.

Ez jókora növekedés az utolsó ismert számhoz képest, pár hónappal ezelőtt még 540 milliárd forintos vagyonról számolt be az OTP Nyugdíjpénztár.

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Az átlagos befizetési összegek értékelésekor érdemes szem előtt tartani, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári szektorban meglehetősen magas a nemfizető (inaktív) pénztártagok aránya: a szektor tavalyi adatai alapján az 1 millió 82 ezer főből alig 571 ezer fő teljesített befizetést, ez kb. 52,8%-os aránynak felel meg.

nemfizeto
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A nemfizetési ráta terén ugyanakkor pénztáranként jelentős eltérések lehetnek, az OTP Nyugdíjpénztár tavalyi közlése szerint fele-fele arányban oszlanak meg a fizető és nemfizető tagjaik. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a ténylegesen fizető tagok átlagos havi megtakarítása reálisan 32 ezer forintra rúghat.

A nyugdíjpénztári megtakarítások első féléves teljesítményéről a héten itt írtunk alapos elemzést.

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