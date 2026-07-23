Kiderült az igazság a magyarok megtakarításairól: ennyi pénz zúdult a legnagyobb nyugdíjpénztárhoz

Átlépte a 600 milliárd forintot a legnagyobb magyar nyugdíjpénztár, az OTP Nyugdíjpénztár vagyona - közölték az OTP Pénztárak. Az egy nyugdíjpénztári tagra jutó átlagos havi befizetés az idei első félévben 16 ezer forintra emelkedett, de fontos, hogy külön tekintsük a fizető és nemfizető tagokat.

Az OTP Egészségpénztár tagjainak befizetési szokásai változást mutatnak: bár továbbra is a 30 ezer forint alatti havi befizetési sáv dominál a tagok között, de jól látható az elmozdulás a magasabb kategóriák felé: az év első felének adatai alapján a legalacsonyabb befizetési szint aránya 65%-ról 60%-ra csökkent 2024 és 2026 között, miközben valamennyi magasabb befizetési kategóriában növekedés figyelhető meg. Különösen a havi 180 000 forint feletti befizetési szinten látható erősödés: az ide tartozók aránya több mint 20%-kal emelkedett az elmúlt két év azonos időszakát vizsgálva. Mindez azt jelzi, hogy a pénztári tagsági bővülésen kívül egyre nagyobb arányban vannak jelen a magasabb befizetést vállaló tagok.

Az OTP Nyugdíjpénztárnál mért befizetési adatok is azt mutatják, hogy a tagok egyre tudatosabban takarékoskodnak: az évek első hat hónapját vizsgálta – amikor a nagyobb, év végi befizetések még nem torzítják az átlagot – az átlagos havi befizetés 2024 és 2026 között közel 20 százalékkal emelkedett, és 2026 első félévében már meghaladta a 16 ezer forintot. Mindezzel párhuzamosan

a pénztár kezelt vagyona is jelentősen bővült: 2026 július közepére elérte a 600 milliárd forintos szintet.

Ez jókora növekedés az utolsó ismert számhoz képest, pár hónappal ezelőtt még 540 milliárd forintos vagyonról számolt be az OTP Nyugdíjpénztár.

Az átlagos befizetési összegek értékelésekor érdemes szem előtt tartani, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári szektorban meglehetősen magas a nemfizető (inaktív) pénztártagok aránya: a szektor tavalyi adatai alapján az 1 millió 82 ezer főből alig 571 ezer fő teljesített befizetést, ez kb. 52,8%-os aránynak felel meg.

A nemfizetési ráta terén ugyanakkor pénztáranként jelentős eltérések lehetnek, az OTP Nyugdíjpénztár tavalyi közlése szerint fele-fele arányban oszlanak meg a fizető és nemfizető tagjaik. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a ténylegesen fizető tagok átlagos havi megtakarítása reálisan 32 ezer forintra rúghat.

A nyugdíjpénztári megtakarítások első féléves teljesítményéről a héten itt írtunk alapos elemzést.

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