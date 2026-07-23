  • Megjelenítés
Óránként milliókat veszít a sztrájkok miatt a Hyundai, de a robotok megmenthetik
Befektetés

Óránként milliókat veszít a sztrájkok miatt a Hyundai, de a robotok megmenthetik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Hyundai második negyedéves üzemi eredménye elmaradt az elemzői várakozásoktól, miután csökkentek a vállalat globális eladásai. A keresletet az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalanság, valamint a kínai riválisokkal szembeni egyre intenzívebb verseny is visszavetette - írja a Bloomberg.

A június 30-án zárult három hónapban az üzemi eredmény 2,85 ezer milliárd won volt, ami közel 21 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Ez az eredmény elmaradt az elemzők 3,1 ezer milliárd wonos várakozásától.

Az árbevétel ugyanakkor mintegy 2 százalékkal, 49,2 ezer milliárd wonra emelkedett, ami

rekordnak számít a második negyedévek történetében.

A nagykereskedelmi kiszállítások száma a második negyedévben mintegy 991 ezer darab volt, ami 6,9 százalékos éves visszaesést jelentett, elsősorban a gyenge közel-keleti kereslet miatt.

Még több Befektetés

Két év alatt jócskán gazdagodott Sulyok Tamás, bő 120 millió forintos megtakarítással távozik

Beszakadt az easyJet profitja

Emelkedik egy lakossági állampapír kamata - Most nagyot is nyerhetsz vele!

A globális kiskereskedelmi értékesítések 4,2 százalékkal csökkentek a negyedévben. Európában mintegy 7 százalékos, Kínában pedig 33 százalékos visszaesést mértek. Indiában ugyanakkor 7,4 százalékkal, Észak-Amerikában pedig mintegy 4 százalékkal emelkedtek az eladások. A hazai piacon szintén gyengült a kereslet, miközben a szakszervezeti dolgozókkal folytatott bértárgyalások továbbra is holtponton vannak. A részleges sztrájk minden egyes leállással töltött órában több millió dolláros veszteséget okoz a vállalatnak.

Az eredményeket a konfliktusok miatt megugró nyersanyagárak is kedvezőtlenül befolyásolták. A gyengébb dél-koreai won pozitív hatása eközben mindössze 23,8 milliárd wonra olvadt, miután figyelembe vették az alacsonyabb globális nagykereskedelmi értékesítéseket és az erősödő piaci verseny miatt megnövelt kedvezményeket.

Bár a teljes járműértékesítés csökkent, a hibridek továbbra is kedvezően teljesítenek. Az elektromos és részben elektromosított járművek már a Hyundai teljes globális értékesítésének mintegy 27 százalékát adják.

Az eredmények jól szemléltetik azokat a kihívásokat, amelyekkel a Hyundai és más autógyártók szembesülnek az egyre bizonytalanabb üzleti környezetben. Bár az észak-amerikai értékesítések erősödtek, az elektromos járművek amerikai támogatásának visszavágása bizonytalanná tette a Hyundai és társvállalata, a Kia hosszabb távú kilátásait is.

A Hyundai emellett Európában és Ázsiában is teret veszít a kínai elektromosautó-márkákkal szemben, miközben az amerikai vámok továbbra is jelentős ellenszelet jelentenek. Az autógyártó közlése szerint a vámok a második negyedévben mintegy 900 milliárd wonos költséget okoztak, az első negyedévi 860 milliárd wonon felül.

Az elhúzódó geopolitikai instabilitás, beleértve az iráni konfliktust is, tovább növelte a külső bizonytalanságot. Kína agresszív elektromosautó-offenzívája jelentős hatást gyakorol a teljes kereslet növekedésére”

– mondta Lee Seung Jo pénzügyi igazgató az eredményeket ismertető konferenciahíváson.

A várakozásoktól elmaradó eredmény ellenére a Hyundai részvényei 3 százalékkal emelkedtek a gyorsjelentést követően. A részvény árfolyama idén már több mint 40 százalékkal erősödött, elsősorban

a vállalat robotikai üzletágával kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően, miután bemutatták az Atlas humanoid robot legújabb változatát.

005380_2026-07-23_09-03-01

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Jön az ultragazdagok legújabb titkos megoldása: számos okuk lehet rá, hogy ide mentsék át a pénzüket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility