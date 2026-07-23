Óránként milliókat veszít a sztrájkok miatt a Hyundai, de a robotok megmenthetik

A június 30-án zárult három hónapban az üzemi eredmény 2,85 ezer milliárd won volt, ami közel 21 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Ez az eredmény elmaradt az elemzők 3,1 ezer milliárd wonos várakozásától.
Az árbevétel ugyanakkor mintegy 2 százalékkal, 49,2 ezer milliárd wonra emelkedett, ami
rekordnak számít a második negyedévek történetében.
A nagykereskedelmi kiszállítások száma a második negyedévben mintegy 991 ezer darab volt, ami 6,9 százalékos éves visszaesést jelentett, elsősorban a gyenge közel-keleti kereslet miatt.
A globális kiskereskedelmi értékesítések 4,2 százalékkal csökkentek a negyedévben. Európában mintegy 7 százalékos, Kínában pedig 33 százalékos visszaesést mértek. Indiában ugyanakkor 7,4 százalékkal, Észak-Amerikában pedig mintegy 4 százalékkal emelkedtek az eladások. A hazai piacon szintén gyengült a kereslet, miközben a szakszervezeti dolgozókkal folytatott bértárgyalások továbbra is holtponton vannak. A részleges sztrájk minden egyes leállással töltött órában több millió dolláros veszteséget okoz a vállalatnak.
Az eredményeket a konfliktusok miatt megugró nyersanyagárak is kedvezőtlenül befolyásolták. A gyengébb dél-koreai won pozitív hatása eközben mindössze 23,8 milliárd wonra olvadt, miután figyelembe vették az alacsonyabb globális nagykereskedelmi értékesítéseket és az erősödő piaci verseny miatt megnövelt kedvezményeket.
Bár a teljes járműértékesítés csökkent, a hibridek továbbra is kedvezően teljesítenek. Az elektromos és részben elektromosított járművek már a Hyundai teljes globális értékesítésének mintegy 27 százalékát adják.
Az eredmények jól szemléltetik azokat a kihívásokat, amelyekkel a Hyundai és más autógyártók szembesülnek az egyre bizonytalanabb üzleti környezetben. Bár az észak-amerikai értékesítések erősödtek, az elektromos járművek amerikai támogatásának visszavágása bizonytalanná tette a Hyundai és társvállalata, a Kia hosszabb távú kilátásait is.
A Hyundai emellett Európában és Ázsiában is teret veszít a kínai elektromosautó-márkákkal szemben, miközben az amerikai vámok továbbra is jelentős ellenszelet jelentenek. Az autógyártó közlése szerint a vámok a második negyedévben mintegy 900 milliárd wonos költséget okoztak, az első negyedévi 860 milliárd wonon felül.
Az elhúzódó geopolitikai instabilitás, beleértve az iráni konfliktust is, tovább növelte a külső bizonytalanságot. Kína agresszív elektromosautó-offenzívája jelentős hatást gyakorol a teljes kereslet növekedésére”
– mondta Lee Seung Jo pénzügyi igazgató az eredményeket ismertető konferenciahíváson.
A várakozásoktól elmaradó eredmény ellenére a Hyundai részvényei 3 százalékkal emelkedtek a gyorsjelentést követően. A részvény árfolyama idén már több mint 40 százalékkal erősödött, elsősorban
a vállalat robotikai üzletágával kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően, miután bemutatták az Atlas humanoid robot legújabb változatát.
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