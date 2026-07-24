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Felbolydultak a befektetési piacok, de egy ügyes szektor parádésan profitált belőle
Befektetés

Felbolydultak a befektetési piacok, de egy ügyes szektor parádésan profitált belőle

Portfolio
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Rekordmértékben nőtt a fedezeti alapok (hedge fundok) által kezelt vagyon az elmúlt negyedévben. A történelmi léptékű növekedést egyszerre fűtötte a mesterséges intelligencia vezérelte részvénypiaci szárnyalás, valamint az, hogy az intézményi befektetők a magántőke- és hitelalapoktól egyre inkább a rugalmasabb fedezeti alapok felé fordulnak - írja a Financial Times.
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Információ és jelentkezés

A HFR iparági adatszolgáltató adatai szerint a globálisan kezelt vagyon az elmúlt negyedévben 409 milliárd dollárral, összesen 5600 milliárd dollárra duzzadt, aminek a döntő része a kedvező befektetési teljesítménynek köszönhető. Az iráni háború kitörését követően az alapok márciusban még veszteségeket könyveltek el,

ám azóta komoly nyereségre tettek szert a részvénypiac szárnyalásából,

amelyet elsősorban a vezető chipgyártók, így a Samsung, az AMD és az SK Hynix papírjai fűtöttek.

A befektetői kereslet szintén rendkívül erősnek bizonyult, mivel az elmúlt három negyedévben beáramló 134 milliárd dollár a legnagyobb tőkebeáramlást jelenti az ilyen időszakokat tekintve 2007 óta. Ez a folyamat részben arra vezethető vissza, hogy miközben a magántőkeszektor nehezen tudott tőkét realizálni és azt visszajuttatni a befektetőknek, a fedezeti alapok folyamatosan pozitív hozamokat termeltek. Ráadásul az utóbbiaknál a tőke jellemzően egy-hat hónapon belül kivonható, míg a magántőkealapok esetében ez a folyamat hagyományosan akár öt-hét évig is eltarthat.

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Sokan elégedetlenek egyes magántőke-befektetéseikkel, ezért fokozatosan kivonják a pénzüket a szektorból, de azt nem feltétlenül fektetik be újra oda

– mutatott rá Patrick Ghali, az intézményi befektetőknek tanácsot adó Sussex Partners társalapítója.

A HFR adatai szerint az idei évben eddig a globális makrostratégiák a legnépszerűbbek, amelyek keretében az alapok olyan kulcsfontosságú gazdasági mutatók alakulására építenek, mint a gazdasági növekedés vagy az infláció. A nagy nyugdíjalapok és alapítványok elsősorban arra törekednek, hogy megvédjék portfóliójukat a geopolitikai kockázatok okozta piaci ingadozásoktól, például az iráni háború lehetséges hatásaitól vagy a Donald Trump amerikai elnök által tavaly kirobbantott kereskedelmi háború esetleges elmérgesedésétől.

A részvénypiaci kitettség ugyanakkor kétélű fegyver, hiszen bár a szárnyalás idején komoly előnyt jelent, egy hirtelen trendforduló sok alapot érzékenyen érinthet. A BNP Paribas januári kutatása rámutatott, hogy a fedezeti alapok és a részvénypiacok közötti korreláció tavaly legalább ötéves csúcsra emelkedett. A kereskedelmi háború tavalyi kirobbanásakor az alapok még jelentős veszteségeket szenvedtek el, ám miután Trump enyhített a korlátozásokon, és folytatódott az AI-beruházások hulláma, sikerült ledolgozniuk a hátrányukat.

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