Itt a történelmi csúcs a Molnál – 7 dolog, amire most minden befektetőnek figyelnie kell

Történelmi csúcsra emelkedett a Mol árfolyama, a mostani rali mögött egyszerre több, egymást erősítő tényező áll, amelyek alapján most erősebbnek tűnik a fundamentális háttér, mint az előző rekorddöntés idején. A kérdés már nem az, hogy mi hajtotta eddig a részvényt, hanem az, hogy ezekből a kedvező folyamatokból mennyi tarthat ki, és hol jelenhet meg a következő nagy kockázat.

Itt a történelmi csúcs!

Látványos ralit produkált az elmúlt hetekben a Mol: az olajcég részvénye július eleje óta több mint 20 százalékot emelkedett, a mai kereskedésben pedig 4476 forintra került,

ezzel új történelmi csúcsra ért el az árfolyam.

Az év eleji 2950 forintos mélyponthoz képest a jegyzés már 52 százalékot emelkedett. Az emelkedést egyszerre támogatta a kedvezőbb hazai piaci megítélés, az energiapiaci környezet javulása és több vállalatspecifikus katalizátor. A csúcsdöntés után nézzük, hogy mire kell most mindenképpen odafigyelniük a potenciális befektetőknek!