Itt a történelmi csúcs a Molnál – 7 dolog, amire most minden befektetőnek figyelnie kell

Itt a történelmi csúcs!
Látványos ralit produkált az elmúlt hetekben a Mol: az olajcég részvénye július eleje óta több mint 20 százalékot emelkedett, a mai kereskedésben pedig 4476 forintra került,
ezzel új történelmi csúcsra ért el az árfolyam.
Az év eleji 2950 forintos mélyponthoz képest a jegyzés már 52 százalékot emelkedett. Az emelkedést egyszerre támogatta a kedvezőbb hazai piaci megítélés, az energiapiaci környezet javulása és több vállalatspecifikus katalizátor. A csúcsdöntés után nézzük, hogy mire kell most mindenképpen odafigyelniük a potenciális befektetőknek!
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