Jön a kínai chipóriás tőzsdei debütálása, de van egy komoly bökkenő

A sanghaji Star piacon július 27-re tervezett tőzsdei bevezetés a technológiai szektor elmúlt napokban tapasztalt visszaesése után került az érdeklődés középpontjába. A CXMT mintegy 8,6 milliárd dollárnyi forrást vont be,
amellyel az idei év eddigi legnagyobb ázsiai tőzsdei kibocsátását hajtotta végre.
Tim Szun, a HashKey Group vezető elemzője szerint a tőzsdei debütálás tovább fokozza a likviditási hiány miatti aggodalmakat. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy a CXMT piaci kapitalizációja gyorsan meghaladja majd az ezermilliárd jüant, vagyis a mintegy 139 milliárd dollárt. A szakértő hozzátette, amint a vállalat átlépi ezt a szintet, a Star piac és a félvezetőindexek egyik meghatározó súlyú szereplőjévé válik. Ez pedig arra kényszeríti majd az indexkövető, az aktív, valamint az ágazati alapokat, hogy átcsoportosítsák a tőkéjüket a társaság papírjaiba.
Ennek hatására a befektetők már előre átrendezik a portfólióikat, ami komoly nyomás alá helyezi a korábban szárnyaló szektorokat, így a memóriachip-gyártókat, a félvezetőgyártó berendezések készítőit, valamint a hazai technológiára épülő vállalatok papírjait. A sanghaji technológiai tőzsde legnagyobb és leglikvidebb cégeit tömörítő Star 50 index az aktuális negyedévben már csaknem 20 százalékot esett.
Peter Alexander, a Z-Ben Advisors alapítója szintén úgy látja, hogy a kibocsátás előkészületei jelentős tőkét vonnak el a másodlagos piacról. A szakértő erős kezdeti keresletre számít, és véleménye szerint a részvények árfolyama a kereskedés első egy-két napján jelentősen megugorhat, mielőtt a papír és a szélesebb piac megtalálná az új egyensúlyi szintet.
Az elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tőzsdei bevezetés inkább csak felerősíti a folyamatokat, semmint a piaci visszaesés valódi oka lenne. Szun szerint a korrekció hátterében elsősorban a kínai belföldi részvények technológiai szektorának túlfűtöttsége és a magas tőkeáttétel áll, amit a dél-koreai chipgyártók árfolyamesésének begyűrűzése és az ezt követő profitrealizálás is felerősített. Benjamin Cavender, a CMR Consulting ügyvezető igazgatója a jelenséget a nagy kibocsátásoknál megszokott tőkeelszívó hatáshoz hasonlította. Erre a kínai piac a hatalmas lakossági befektetői bázisa és a lottószerű jegyzési rendszere miatt különösen érzékeny. A HSBC adatai szerint ráadásul a kínai tőzsdéken a lakossági szereplők adják a napi kereskedési volumen mintegy 90 százalékát, miközben az Egyesült Államokban ez az arány mindössze 25 százalék.
Cavender úgy véli, a közvetlen likviditási hatás átmeneti lesz, így a tőke a jegyzés lezárultával várhatóan visszaáramlik majd a piacra. A nagy kibocsátások sorozata ugyanakkor tartósabb következményekkel is járhat, mivel tartósan megváltoztathatja a gyorsan növekvő kínai papírok kereslet-kínálati egyensúlyát. A Counterpoint Research iparági elemzői szerint a bevont tőke jelentősen felgyorsíthatja a CXMT kapacitásbővítését, amellyel a cég megerősítheti pozícióját a globális memóriapiacon, egyúttal egy komoly új versenytárs megjelenését jelzi a DRAM-piacon.
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