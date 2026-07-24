  • Megjelenítés
Kimondta a híres pénzember: szó sincs lufiról, egészen más történik a háttérben
Befektetés

Kimondta a híres pénzember: szó sincs lufiról, egészen más történik a háttérben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Blackstone jelentése szerint lassult a tőkekivonás üteme a társaság zászlóshajójának számító magánhitelalapjából, miután a befektetők az év elején a potenciális veszteségektől tartva tömegesen próbálták visszaváltani a részesedéseiket. Az alapkezelő emellett a vártnál kedvezőbb második negyedéves eredményről számolt be, amit elsősorban a mesterséges intelligenciába és az adatközpontokba irányuló beruházások hozama támogatott - írja a Financial Times. Jonathan Gray, a Blackstone elnöke megnyugtatta azokat, akik az AI-startupok körüli buboréktól tartanak, szerinte kivételes befektetési lehetőség most ezeknek a társaságoknak a finanszírozása.

A Blackstone és versenytársai, köztük az Apollo Global és a Blue Owl, az idei évben korlátozták a tőkekivonásokat egyes hitelalapjaikból, mivel az ügyfelek az eladósodott technológiai vállalatoknak nyújtott hitelek esetleges veszteségeitől tartva igyekeztek kivonni a tőkéjüket. A Blackstone Private Credit Fund (BCred) esetében a társaság története során először korlátozta a kifizetéseket, miután a visszaváltási igények meghaladták az alap eszközeinek 5 százalékát.

Jonathan Gray, a Blackstone elnöke elmondta, hogy

bár a harmadik negyedév még csak most kezdődött, máris érdemi lassulás látható a visszaváltások terén.

A 2021-es indulása óta több tízmilliárd dollárt vonzó BCred alapba beáramló új források mértéke ugyanakkor továbbra is mérsékelt maradt. A 45 milliárd dolláros nettó eszközértékű alap a június 30-ával zárult negyedévben mindössze 1 milliárd dollárnyi friss tőkét tudott bevonni, ami körülbelül 70 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Még több Befektetés

Jön a kínai chipóriás tőzsdei debütálása, de van egy komoly bökkenő

15 éve nem volt ilyen erős a növekedés az Intelnél - Szárnyal az árfolyam

70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!

Gray rámutatott, hogy az intézményi ügyfelek eltérően értékelik a magánhitelpiac helyzetét, és továbbra is jelentős összegeket fektetnek be a társaság más magánhitel-alapjaiba. A Blackstone a negyedév során csaknem 70 milliárd dollárnyi új ügyféltőkét vonzott be, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ez a növekedés elsősorban az intézményi partnereknek kínált hitel-, infrastruktúra- és magántőke-alapok iránti erős keresletnek volt köszönhető.

A társaság kiosztható eredménye – amelyet az elemzők a készpénzáramlás megbízható mérőszámának tekintenek – részvényenként 1,52 dollárt ért el a második negyedévben, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezt a bővülést nagyrészt az adatközpontokba, az energetikai infrastruktúrába, valamint a SpaceX, az Anthropic és az OpenAI vállalatokban szerzett részesedésekbe fektetett tőke hozama hajtotta. Bár a hitelalapok teljesítménydíjai gyakorlatilag elmaradtak, az infrastrukturális, magántőke- és fedezeti alapok üzletágai 3,6 százalék feletti bruttó hozamot realizáltak. A korábban kihívásokkal küzdő lakossági ingatlanalap, a BREIT pedig 1,2 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzott be, ami az elmúlt négy év legjobb negyedéves teljesítménye.

Gray eloszlatta azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó startupok piaci buborékot fújnának.

Rámutatott, hogy a lufik jellemzően túlkínálat esetén alakulnak ki, jelenleg viszont a számítási kapacitás akut hiánya tapasztalható, a vállalat partnerei pedig a világ legnagyobb és legjövedelmezőbb cégei közül kerülnek ki. Az elnök szerint a magánpiacok legnagyobb lehetősége most abban rejlik, hogy finanszírozhatják a technológia fejlődéséhez elengedhetetlen adatközpontokat, energiahálózatokat és egyéb berendezéseket.

Kapcsolódó cikkünk

Jön az ultragazdagok legújabb titkos megoldása: számos okuk lehet rá, hogy ide mentsék át a pénzüket

Megszólalt a hitelminősítő: veszélyes befektetésekbe mentek a nyugdíjpénzek

Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
"A szálak Orbán Viktorig érhetnek"
Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás
Bemondta a BlackRock, mit kell most csinálni az állampapírokkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility