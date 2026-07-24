Kimondta a híres pénzember: szó sincs lufiról, egészen más történik a háttérben

A Blackstone és versenytársai, köztük az Apollo Global és a Blue Owl, az idei évben korlátozták a tőkekivonásokat egyes hitelalapjaikból, mivel az ügyfelek az eladósodott technológiai vállalatoknak nyújtott hitelek esetleges veszteségeitől tartva igyekeztek kivonni a tőkéjüket. A Blackstone Private Credit Fund (BCred) esetében a társaság története során először korlátozta a kifizetéseket, miután a visszaváltási igények meghaladták az alap eszközeinek 5 százalékát.
Jonathan Gray, a Blackstone elnöke elmondta, hogy
bár a harmadik negyedév még csak most kezdődött, máris érdemi lassulás látható a visszaváltások terén.
A 2021-es indulása óta több tízmilliárd dollárt vonzó BCred alapba beáramló új források mértéke ugyanakkor továbbra is mérsékelt maradt. A 45 milliárd dolláros nettó eszközértékű alap a június 30-ával zárult negyedévben mindössze 1 milliárd dollárnyi friss tőkét tudott bevonni, ami körülbelül 70 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Gray rámutatott, hogy az intézményi ügyfelek eltérően értékelik a magánhitelpiac helyzetét, és továbbra is jelentős összegeket fektetnek be a társaság más magánhitel-alapjaiba. A Blackstone a negyedév során csaknem 70 milliárd dollárnyi új ügyféltőkét vonzott be, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ez a növekedés elsősorban az intézményi partnereknek kínált hitel-, infrastruktúra- és magántőke-alapok iránti erős keresletnek volt köszönhető.
A társaság kiosztható eredménye – amelyet az elemzők a készpénzáramlás megbízható mérőszámának tekintenek – részvényenként 1,52 dollárt ért el a második negyedévben, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezt a bővülést nagyrészt az adatközpontokba, az energetikai infrastruktúrába, valamint a SpaceX, az Anthropic és az OpenAI vállalatokban szerzett részesedésekbe fektetett tőke hozama hajtotta. Bár a hitelalapok teljesítménydíjai gyakorlatilag elmaradtak, az infrastrukturális, magántőke- és fedezeti alapok üzletágai 3,6 százalék feletti bruttó hozamot realizáltak. A korábban kihívásokkal küzdő lakossági ingatlanalap, a BREIT pedig 1,2 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzott be, ami az elmúlt négy év legjobb negyedéves teljesítménye.
Gray eloszlatta azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó startupok piaci buborékot fújnának.
Rámutatott, hogy a lufik jellemzően túlkínálat esetén alakulnak ki, jelenleg viszont a számítási kapacitás akut hiánya tapasztalható, a vállalat partnerei pedig a világ legnagyobb és legjövedelmezőbb cégei közül kerülnek ki. Az elnök szerint a magánpiacok legnagyobb lehetősége most abban rejlik, hogy finanszírozhatják a technológia fejlődéséhez elengedhetetlen adatközpontokat, energiahálózatokat és egyéb berendezéseket.
Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images
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