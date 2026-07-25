Az AI már a Google pénznyomdáját is megakasztotta, eltűnt a készpénz

Brutális összegeket költenek a tech cégek beruházásokra, viszi a pénzt a grafikus processzor és az AI gyorsító, az adatközpont és az AI modellek fejlesztése. Akkora összeget emészt fel ez az egész, ami miatt a nagyvállalatok leállították a saját részvény vásárlásokat, visszavágják az osztalékot, hitelt vesznek fel és kötvényt bocsátanak ki gigászi volumenben. Állatorvosi lónak tökéletes az Alphabet, minden benne van, ami most a tech szektorban történik, egy kis SpaceX és Anthropic, nagy bevétel- és profitnövekedés, de közben elszálló költségek, negatív cash flow, utóbbira a 2004-es tőzsdei bevezetés óta nem volt példa.

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Ugrik a bevétel és a profit

Nem is lehetne annál nagyobb a kettősség a tech szektorban, mint amit most látunk. Még mindig hatalmas a növekedés, őrült nagyok a profitok, de közben felfoghatatlan összegek mennek a beruházásokba.

Jó példa erre az Alphabet, aminek a szabad cash flowja több mint két évtized után újra negatív lett!

De ne szaladjunk ennyire előre! Hogy mi történik a bevételekkel és a profittal? Ennek a hatalmas behemótnak még mindig két számjegyű a bevételnövekedése, a profit pedig még ennél is nagyobb mértékben nő. A Google anyavállalatának árbevétele 24 százalékkal 120 milliárd dollárra nőtt,

ez már a tizenkettedik egymást követő negyedév volt, amikor kétszámjegyű növekedést ért el.

A keresőhirdetések továbbra is stabilan teljesítettek, a YouTube reklámbevételei emelkedtek, a Google Cloud pedig újra kiemelkedő negyedévet zárt. A felhő üzletág bevétele 82 százalékkal ugrott meg, amit elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szolgáltatások iránti robbanásszerű kereslet hajtott.

A vállalat nyeresége első ránézésre még ennél is nagyobb mértékben nőtt. Az egy részvényre jutó eredmény közel háromszorosára emelkedett, de ebben nagy szerepet játszottak az Alphabet stratégiai részesedéseinek átértékelési nyereségei, a két legnagyobb a SpaceX és az Anthropic volt.

Az Alphabet a negyedévben 99 milliárd dollárnyi realizált és nem realizált nyereséget könyvelt el részesedéseken. Az Alphabet a SpaceX-ben 5-6 százalékos részesedéssel rendelkezik, amit a cég a második negyedév végén már 94 milliárd dollárra értékelt a SpaceX tőzsdei bevezetése után. Az Anthropicban ennél is nagyobb, becslések szerint közel 14 százalékos tulajdoni hányada lehet, miután 2023 óta több milliárd dollárt fektetett a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégbe. Az Anthropic értéke a negyedévben 350 milliárd dollárról 965 milliárd dollárra ugrott, így ez a befektetés is hatalmas nyereséget termelt az Alphabetnek, papíron. Ezek az átértékelések látványosan megemelték a számviteli eredményt, de valójában nem jártak tényleges készpénzbeáramlással, ezért nem javították a vállalat szabad cash flow-ját.

Ez a sztori a nagy befektetésekkel utólag visszanézve egyébként jól rímel a cég nevére, 2015-ben nevezték át a vállalatot Google-ről Alphabetre, az új náévbe sok mindent bele lehet látni, akár azt is, hogy

Alpha+Bet, vagyis olyan befektetés, ami a piaci átlagnál jobb hozamot termel.

Eltűnt a szabad cash flow

Szóval eddig nagyon jól néz ki a sztori, ugrik a bevétel és a profit, de a gyorsjelentés legfontosabb üzenete az volt, hogy

az Alphabet történetében először negatívba fordult a negyedéves szabad cash flow.

A vállalat működéséből még mindig egy nagy adag cash pörög ki, ezt viszont teljes egészében elvitték az AI infrastruktúrába történő beruházások. A második negyedévben a tőkekiadások csaknem megduplázódtak és közel 45 milliárd dollárra emelkedtek, a szabad cash flow 5,9 milliárd dolláros mínuszba csúszott. A menedzsment szerint ez tudatos döntés, mert a következő években minden eddiginél nagyobb adatközponti és számítási kapacitásra lesz szükség a Gemini modellek és a felhőszolgáltatások kiszolgálásához.

Akkor most nagy a baj?

A szabad cash flow azt mutatja meg, hogy egy vállalatnak mennyi készpénze marad a működés és a beruházások finanszírozása után. Ebből fizethet osztalékot, vásárolhat vissza saját részvényeket, törleszthet adósságot vagy hajthat végre felvásárlásokat.

Egy mínusz még nem nagy baj,

ha a szabad cash flow egy adott negyedévben negatív, az önmagában még nem feltétlenül rossz hír. Sokszor azt jelzi, hogy a vállalat éppen rendkívül intenzív beruházási időszakban van, és tudatosan a jövőbeli növekedésre költi a pénzt. Ez van most az Alphabetnél is, ahol a működés továbbra is rengeteg készpénzt termel, ezt viszont teljes egészében elviszik a mesterséges intelligenciához szükséges adatközpontok és chipek milliárdos beruházásai.

Most majd azt érdemes figyelni, hogy ez tartósan így lesz-e, mert egészen más a helyzet akkor, ha egy vállalat szabad cash flowja hosszú időn keresztül negatív marad. Ez már arra utalhat, hogy a cég a saját működéséből nem képes finanszírozni a beruházásait, ezért külső forrásokra, hitelre, kötvény- vagy részvénykibocsátásra szorulhat. Tartósan negatív szabad cash flow mellett nő az eladósodottság, romolhat a pénzügyi rugalmasság, és a befektetők is egyre türelmetlenebbé válhatnak, ha a hatalmas beruházások nem kezdenek idővel magasabb bevételt és készpénztermelést hozni. Ez pedig akkor, ha már nem jut saját részvény visszavásárlásra, osztalékra, előbb-utóbb az árfolyamon is nyomokat hagy.

Már hagyott is, a türelem egyre fogy, a május közepi csúcsról már több mint 20 százalékot esett az árfolyam, vagyis itt is beköszöntött a medve piac.

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