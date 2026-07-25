Trump 1,4 milliárd dolláros kriptó vagyona blokkolja az iparág fontos szabályozását

Donald Trump 1,4 milliárd dolláros kriptó vagyona lett az akadály a tervezett digitális eszközök szabályozásának elfogadása előtt, ugyanis a demokrata szenátorok szigorúbb szabályozást követelnek a Trump és családját érint kriptocsalások miatt.
A héten egy javaslatot terjesztettek elő a szenátusban, de a demokraták és fogyasztóvédelmi szervezetek szinte azonnal elvetették a javaslatot, mivel véleményük szerint az nem akadályozza meg Trumpot vagy családját abban, hogy továbbra is profitáljanak a memecoinja és egyéb kripto ügyleteiből. Trump legalább hét demokrata szenátor támogatására szorulna a törvény elfogadásához. Angela Alsobrooks, Maryland-i demokrata szenátor az etikai szabályozást jelölte meg a legfontosabb pontként.
Ez az alapvető kérdés
– fogalmazott.
A Fehér Ház kommunikációja konzisztensen abban, hogy Trump nem vesz részt családja kripto vállalkozásainak irányításában.
A demokraták kifejezetten ellenzik azt a rendelkezést, amely - a szerintük Trumphoz hű -
Igazságügyi Minisztériumot jelölné meg az új etikai szabályozás elsődleges végrehajtójának, és megakadályozná az államügyészeket abban, hogy független ellenőrzésként működjenek.
Ruben Gallego arizonai demokrata szenátor és Thom Tillis észak-karolinai republikánus azt közölték, hogy egy kompromisszumos etikai javaslatot dolgoznak ki, de nem mondtak részleteket.
Mindkét párt szenátorai szerint a közelgő tárgyalások kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a törvényjavaslat Trump asztalára kerülhessen még idén. John Thune szenátusi többségvezető azonban azt mondta, hogy szerinte a Clarity Act nem fog átmenni az augusztusi szünet előtt. A demokrata tárgyalók további változtatásokat követelnek a törvényjavaslat egyéb részeiben, köztük fogyasztóvédelmi és illegális pénzmosás elleni intézkedésekben is.
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