500 milliárd dolláros gigaüzlet jön a chipgyártóknál!

Újabb hatalmas AI megállapodást jelentett be az Nvidia. A vállalat évekre biztosította magának az SK Hynix nagy sávszélességű memóriáinak szállítását, a két cég és dél-koreai partnereik akár 500 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia infrastruktúrát építhetnek ki, írja a CNBC.

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Újabb óriási lépést tett az Nvidia annak érdekében, hogy hosszú távon is biztosítani tudja a mesterséges intelligencia rendszereihez szükséges legfontosabb alkatrészeket. A vállalat megállapodást kötött a dél-koreai SK Hynixszel a nagy sávszélességű memóriák szállításáról, amely az AI chipek egyik legkritikusabb összetevője.

Az Nvidia szerint a több évre szóló együttműködés teljes értéke elérheti az 500 milliárd dollárt. A program részeként nagyszabású adatközpontok épülnek, amelyek várhatóan 2027-ben kezdik meg működésüket.

A megállapodás másik fontos eleme, hogy az SK Hynix csoporthoz tartozó SK Telecom az Nvidia legújabb Vera Rubin rendszereire építve hoz létre felhőszolgáltatást. Az Nvidia közlése szerint a tervezett infrastruktúra mintegy 2 gigawatt villamos teljesítményt igényel majd, ami több százezer grafikus processzor üzemeltetését vetíti előre. Ez jól mutatja, milyen méretű AI beruházások zajlanak világszerte.

A nagy sávszélességű memória, vagyis a HBM ma az AI gyorsítók egyik legfontosabb alkatrésze. A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése miatt ezekből a memóriákból globális hiány alakult ki, ezért a vezető chiptervezők igyekeznek évekre előre lekötni a gyártókapacitásokat. Az iparági elemzők szerint ezen a piacon jelenleg az SK Hynix számít technológiai vezetőnek.

Az Nvidia szerint az együttműködés nemcsak a jelenlegi, hanem a következő generációs memóriák közös fejlesztésére is kiterjed. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat stabil ellátást biztosítson magának a jövő AI rendszereihez is.

A bejelentés arra is utal, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítése már messze túlmutat a nagy amerikai technológiai vállalatokon. Egyre aktívabban kapcsolódnak be nemzeti kormányok és ipari konglomerátumok is, amelyek stratégiai jelentőségű beruházásként tekintenek az AI számítási kapacitásra.

A dél-koreai technológiai szektorban egy másik jelentős együttműködést is bejelentettek. A Samsung Electronics és a Broadcom szándéknyilatkozatot írt alá memóriatechnológiai és félvezetőgyártási együttműködésük bővítéséről. A két vállalat becslések szerint közel 200 milliárd dollár értékű AI infrastruktúra fejlesztését támogathatja.

Az Nvidia emellett 1 milliárd dolláros befektetést jelentett be a dél-koreai Naver felhőszolgáltatóba is. A projekt célja egy új adatközpont létrehozása, amely 200 megawattos AI számítási kapacitást biztosíthat a dél-koreai és nemzetközi ügyfelek számára.

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