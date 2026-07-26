Először mondta ki egy nagybank, hogy túlértékelt a SpaceX!

Óvatos véleményt fogalmazott meg a SpaceX részvényeiről az HSBC. A bank most kezdte el követni a vállalat részvényeit, és 115 dolláros célárat határozott meg, ami alacsonyabb a részvény legutóbbi piaci áránál, és jóval elmarad a júniusi 135 dolláros tőzsdei bevezetési ártól.
Az elemzés azért keltett feltűnést, mert az HSBC volt az első nagy befektetési bank, amely szerint a SpaceX jelenlegi értékelése már nem kínál érdemi felértékelődési lehetőséget. A részvény árfolyama pénteken közel 4 százalékot esett, az elmúlt egy hónapban pedig 27 százalékkal került lejjebb.
Az HSBC külön értékelte a SpaceX egyes üzletágait, majd ezekre még egy kétszeres úgynevezett innovációs prémiumot is rászámolt Elon Musk múltbeli sikereire hivatkozva. A bank a Tesla első tőzsdei éveit vette alapul, vagyis eleve abból indult ki, hogy Musk ismét képes lehet egy teljes iparágat átalakítani.
Ennek ellenére is csupán 115 dolláros részvényérték adódott. Az elemzők szerint ez azt jelzi, hogy a piac már most rendkívül optimista forgatókönyveket áraz a vállalatba.
Az HSBC egy sokkal kedvezőbb pályát is felvázolt. Ebben az esetben a SpaceX részvénye akár 293 dollárt is érhetne, ha a Starship kereskedelmi sikert arat, a Starlink előfizetői bázisa a vártnál gyorsabban bővül, és az AI üzletág is hamar jelentős bevételt termel. A bank azonban ezt nem tekinti az alapforgatókönyvnek.
A növekedéssel kapcsolatban egyébként kevés kétségük van az elemzőknek. Az HSBC szerint a vállalat árbevétele 2026-ban 38,2 milliárd dollárra emelkedhet az előző évi 18,7 milliárdról, vagyis több mint megduplázódhat. A bővülést elsősorban a Starlink és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységek hajthatják.
A probléma azonban a nyereségesség. Az elemzők arra számítanak, hogy a SpaceX 2027-ig számviteli veszteséget termel, és pozitív szabad cash flowt is csak 2030 körül érhet el. Addig a vállalat becslésük szerint összesen mintegy 106 milliárd dollárnyi készpénzt használhat fel működésére és beruházásaira.
Az HSBC külön kitért az AI üzletágra is, ahol a legnagyobb bizonytalanságot látja. A bank elismeri, hogy a SpaceX meghatározó szereplő az űriparban és a műholdas internetpiacon, ugyanakkor úgy véli, hogy az idén megszerzett xAI még jelentős lemaradásban van a vezető mesterséges intelligencia fejlesztőkkel szemben. Ennek ledolgozásához rendkívül magas beruházásokra lesz szükség, miközben olyan riválisokkal kell versenyezni, mint az Amazon, a Microsoft vagy a Google.
A bank azt is megkérdőjelezi, hogy az orbitális adatközpontok a következő évtizedben gazdaságosan működtethetők lesznek, illetve úgy látja, hogy a Starlink potenciális piaca is kisebb lehet annál, mint amivel maga a SpaceX számol.
A vállalat első negyedéves számai is azt mutatják, hogy egyelőre a Starlink jelenti a legfontosabb bevételi és eredménytermelő lábat. A műholdas internetszolgáltatás 3,26 milliárd dolláros árbevételt és 1,19 milliárd dolláros üzemi eredményt ért el, miközben a teljes cég 4,69 milliárd dolláros bevétel mellett 1,94 milliárd dolláros üzemi veszteséget termelt.
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