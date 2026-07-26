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Trump vámjai fájnak a Sheinnek, veszteséges lett a cég
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Trump vámjai fájnak a Sheinnek, veszteséges lett a cég

Portfolio
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99 millió dolláros veszteséget termelt az idei első negyedévben a Shein, amely hamarosan Hongkongban léphet tőzsdére. Az online divatkereskedő szerint az eredmény romlásában komoly szerepet játszott, hogy az Egyesült Államok megszüntette a kis értékű csomagokra vonatkozó vámmentességet.

Először tette közzé pénzügyi számait a Shein a hongkongi tőzsdei bevezetés előkészítése során. A gyorsdivat óriás az idei első negyedévben 99 millió dolláros nettó veszteséget könyvelt el, miközben egy évvel korábban még 395 millió dolláros nyereséget ért el.

Az árbevétel lényegében stagnált. A társaság bevétele 9,05 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 8,95 milliárd dollárról, ami mindössze 1,1 százalékos növekedést jelent. Ez jelentős lassulás egy olyan vállalattól, amely korábban évekig rendkívül gyors bővülést mutatott.

A vállalat szerint az eredmények romlásában fontos szerepet játszott az amerikai szabályozás változása. Donald Trump kormánya megszüntette a de minimis szabály alkalmazását, amely korábban lehetővé tette, hogy a 800 dollárnál kisebb értékű csomagok vámmentesen érkezzenek az Egyesült Államokba. A Shein üzleti modellje nagyrészt közvetlenül a kínai gyártóktól a vásárlókhoz szállított kisebb csomagokra épült, ezért a változás érzékenyen érintette a céget.

A társaság szerint a kínai eredetű, az Egyesült Államokba szállított termékekre most már 10 és 87,5 százalék közötti vámok vonatkoznak. Ez egyszerre növeli a költségeket és rontja a versenyképességet, ami visszafogta az amerikai értékesítést és a teljes vállalat növekedését is.

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A veszteséget ugyanakkor egy egyszeri számviteli tétel is jelentősen növelte. A Shein 328 millió dolláros átértékelési veszteséget számolt el az úgynevezett átváltható elsőbbségi részvényeken. Ezek olyan befektetői papírok, amelyek a tőzsdei bevezetés után törzsrészvénnyé alakulhatnak, értékük pedig a kibocsátás előtt változhat. Ez nem jelent közvetlen készpénzkiáramlást, ugyanakkor jelentősen rontja a kimutatott eredményt.

A hongkongi kibocsátási tájékoztató egyelőre nem tartalmazza a részvénykibocsátás méretét, az árazást vagy a várható tőkebevonás összegét. A dokumentum ugyanakkor megnyitja az utat a befektetői prezentációk és a könyvépítés előtt.

A Shein július 10-én megkapta a kínai értékpapír-felügyelet jóváhagyását a hongkongi tőzsdei bevezetéshez. Erre azt követően került sor, hogy a vállalat korábbi próbálkozásai New Yorkban és Londonban nem vezettek sikerre. A tájékoztató alapján a cég vezérigazgatója és elnöke továbbra is az alapító Sky Yangtian Xu, míg Donald Tang neve már nem szerepel a vezetők között.

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Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images

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