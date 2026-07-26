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Vitézy Dávid: az egész ország közlekedését át fogja alakítani a Déli Körvasút
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Vitézy Dávid: az egész ország közlekedését át fogja alakítani a Déli Körvasút

MTI
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A Déli Körvasút az egész ország közlekedését átalakítja - mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában, amelyben megmutatta a Soroksári út felett helyére került új acélhidat.

A miniszter kiemelte, hogy úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal villamosokra, HÉV-ekre, metrókra és nem kell bemenniük a fejpályaudvarokra, amik kapacitáshiányosak, emellett kerülő is.

Hangsúlyozta, hogy a körvasút révén sűríteni lehet az agglomerációból a vasúti közlekedést és több távolsági vonat mehet át Budapesten.

Kitért arra, hogy

ha egyszer elkészül a repülőtéri vasút, onnan is lehet majd közvetlen vonat Nyugat-Magyarország és Kelenföld, illetve a Közvágóhíd felé.

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Elmondta, hogy a körvasút jelentősen meg tudja könnyíteni a közlekedést Hatvan, Gyömrő, Gödöllő, Monor, Biatorbágy, Érd, Budaörs, Törökbálint, Pusztaszabolcs és Székesfehérvár felé.

Vitézy Dávid hangoztatta, hogy "sok-sok évi munka van még előttünk" mert a népligeti szakasznak a kivitelezési tendere fog majd elindulni a közeljövőben, és

még legalább négy év, mire teljesen elkészül a Déli Körvasút.

Emlékeztetett, hogy a beruházást "körbevette rengeteg közpénzügyi és közbeszerzési kritika, túlárazási gyanú", amiket érdemes kivizsgálni, ezeket a problémákat el kell tudni választani attól, hogy "ez egy szükséges, értelmes és hasznos beruházás".

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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