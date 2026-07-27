250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az Nvidia és a ChatGPT atyja

Az Nvidia 250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az OpenAI-jal egy hatalmas adatközpont-projekt keretében – írta a Wall Street Journal.

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Az OpenAI számára az üzlet az első lépést jelentené a saját infrastruktúra üzemeltetése felé, ahelyett hogy azt a Microsofttól, az Amazontól és az Oracle-től bérelné. Az Nvidia számára a megállapodás évekre garantálná a keresletet a chipjei iránt.

A projekt teljes költsége várhatóan meghaladja az 500 milliárd dollárt, beleértve az adatközpontban működő csipeket is.

A 250 milliárd dolláros garancia az adatközpont bérletét és a hitelfinanszírozást fedezné, a csipeket viszont nem. A lap szerint az Nvidia emellett arról is tárgyal, hogy akár 350 milliárd dollár értékben finanszírozná az OpenAI csipvásárlásait.

A projekt első üteme várhatóan 2028-ra készül el, mintegy 800 megawattos teljesítménnyel. Az energiaellátás felett az amerikai kormány rendelkezik, a finanszírozást pedig egy friss kereskedelmi megállapodás keretében Japán biztosítja, összhangban Tokió ígéretével, hogy 33 milliárd dollárt fektet egy földgázerőműbe. A hozzáférésről Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter is dönt.

Az OpenAI már több hete tárgyal a helyszín bérletéről, és a projekt iránt a legkomolyabb érdeklődést mutató cégek közé tartozik. Az elmúlt hetekben azonban az Anthropic, a Microsoft és a Google is egyeztetett Lutnickkal.

Forrás: Reuters

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