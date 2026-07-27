easyJet-felvásárlás: nem kér a modern strómanokból az EU

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Az easyJet felvásárlási története kezd egy izgalmas mérkőzésre hasonlítani, amelyen két jól játszó csapat küzdelme helyett egyszer csak a bíró kerül a figyelem középpontjába. Miközben a piaci szereplők elsősorban a lehetséges vevőkre és az üzlet részleteire figyelnének, az Európai Unió a tulajdonosi szabályok tervezett szigorításával magára irányította a reflektorfényt.

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Alig egy hónapja még kifejezetten optimista voltam az easyJet felvásárlásával kapcsolatban. Jelenlegi tudásom alapján azonban már kevésbé vagyok lelkes, a történet ugyanis inkább bonyolultabbá vált, mintsem tisztult volna. Az eszközök megszerzéséért folyó küzdelemben új kérő jelent meg, a figyelem középpontjába pedig az került, hogy a brüsszeli bürokrácia miként nehezítheti meg az évtized egyik legnagyobb üzletét az európai légiközlekedési szektorban.

A feje tetejére állt az easyJet felvásárlási sztorija Július elején arról írtam, hogy egy amerikai magántőke-befektető, a Castlelake több körben is vételi ajánlatot tett az easyJetre. Az ajánlatot a menedzsment eleinte vonakodva fogadta. Hittek az üzleti modellben, mélyen alulértékeltnek tartották a társaságot, ezért csak egy kifejezetten magas ajánlatot lettek volna hajlandók támogatni.

A július 5-i határidő előtt végül befutott a Castlelake végső ajánlata. A befektető részvényenként 6,9 fontot fizetett volna az easyJetért, ezzel nagyjából 5,2 milliárd fontra értékelve a társaság saját tőkéjét. Az easyJet igazgatósága jelezte, hogy ezen az árszinten már hajlandó lenne az ajánlat elfogadását javasolni a részvényeseknek, feltéve, hogy a felek végleges megállapodásra jutnak, és megszerzik a szükséges engedélyeket.

Alig egy héttel később azonban újabb fordulat következett. Egy másik amerikai magántőke-befektető, az Apollo felüllicitálta a Castlelake-et: részvényenként 7,15 fontos ajánlatot tett. Az easyJet igazgatósága elvi megállapodásra jutott az Apollóval, és visszavonta azt a korábbi szándékát, hogy a Castlelake ajánlatának elfogadását javasolja a részvényeseknek.

A kedvezőbb ár mellett az Apollo ajánlata az easyJet jövője szempontjából is stabilitást ígért. A befektető vállalta a társaság jelenlegi stratégiájának, márkájának és menedzsmentjének támogatását, beleértve a flottamodernizációt, a kiegészítő bevételek és a hűségprogram fejlesztését, valamint az easyJet Holidays további bővítését.

Mindez a befektetőket is jobban meggyőzte, mint a Castlelake korábbi ajánlata. Mivel izgalmas verseny kezdett kibontakozni a két amerikai magántőke-befektető között, a spekulánsok arra is fogadhattak, hogy a licitálás itt még nem ér véget. A hírre az easyJet részvényárfolyama több mint 10 százalékkal emelkedett, majd 6,7–6,8 font közelében, mindössze 5–6 százalékkal az ajánlati ár alatt talált nyugvópontra.

Az árfolyam tehát továbbra is árazott némi szabályozói kockázatot, de korántsem akkorát, mint korábban.

A felvásárlással kapcsolatban ugyanis egyértelműen az európai tulajdonosi és irányítási szabályok jelentik a legnagyobb kockázatot. A részvényesi tájékoztatóból az is kiderült, hogy az amerikai pénzügyi befektetők jogászai láthatóan minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy jogszerű megoldást találjanak ennek a kissé elavult, funkcióját tekintve sem feltétlenül észszerű rendszernek az áthidalására. A felvásárlási ajánlat azonban az uniós döntéshozókat is mozgásba hozhatta: egy július 22-én megjelent hír szerint elrendelték a szabályozás teljes felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat híre komoly bizonytalanságba sodorta az easyJet felvásárlását, az Apollo és a Castlelake ajánlatai ugyanis összeférhetetlenek lehetnek a többségi tulajdonlásra és a tényleges irányításra vonatkozó előírásokkal. Az uniós szabályozás szerint egy légitársaság csak akkor őrizheti meg uniós státuszát és az EU belső piacához való szabad hozzáférését, ha több mint 50 százalékban EGT-s tulajdonban van, tényleges irányítása pedig szintén EGT-s kézben marad.

A rendszer gyökerei a második világháború utáni nemzetközi légiközlekedési megállapodásokig nyúlnak vissza, célja pedig a repülési jogok, a piaci hozzáférés és a stratégiai ellenőrzés védelme. A hatóságok ezért nemcsak a részvényesi arányokat vizsgálják, hanem azt is, ki nevezi ki a vezetőket, ki dönt a stratégiáról, és kinél van a valódi üzleti kontroll.

Nem kér a modern strómanokból az EU

A legfrissebb hírek szerint az uniós jogászok a bikiniszezon után, ősszel vizsgálhatják felül és pontosíthatják a szabályokat. Céljuk vélhetően annak megakadályozása, hogy nem uniós befektetők európai közvetítőkön vagy csak formálisan megfelelő tulajdonosi struktúrákon keresztül tényleges ellenőrzést szerezzenek egy légitársaság felett.

Ez közvetlenül megnehezítheti mind az Apollo, mind a Castlelake ajánlatának megvalósítását. Ha a piac elkezdené teljesen kiárazni a felvásárlás lehetőségét, az jelentős negatív korrekciót válthatna ki az easyJet részvényárfolyamában.

Véleményem szerint a Castlelake és az Apollo számára ez az ügylet elsősorban pénzügyi befektetés, nem pedig stratégiai térfoglalás. A jelenlegi uniós szabályozás eredeti célja az lehetett, hogy az amerikai vagy ázsiai légitársaságokat és más stratégiai befektetőket távol tartsa az európai belső piactól, ezzel védve az uniós légitársaságok érdekeit.

Más megítélést indokol azonban egy olyan pénzügyi befektető, amely nem a saját légitársasági hálózatát akarja bővíteni, hanem tőkét és tulajdonosi fegyelmet hozna az ágazatba.

Az európai légiközlekedés már így is erősen szabályozott és különféle többletadókkal terhelt, miközben az állami támogatások eltérő kezelése tovább torzítja a versenyt. Egy újabb szigorítás ezért tovább ronthatná az ágazat versenyképességét, még akkor is, ha az EU formálisan következetesen járna el, és a jogi kiskapuk bezárásával valójában csak a korábbi szabályozás hiányosságait korrigálná.

Ha emiatt meghiúsulna az easyJet felvásárlása, annak kedvezőtlen üzenete lenne a tengerentúli befektetők számára: Európában a tőke ugyan kívánatos, a hozamtermelés lehetősége azonban már jóval kevésbé.

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