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Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!

Van egy részvény, amely hosszú évek óta nem volt olyan olcsó, mint most, árfolyama pedig az elmúlt évek legfontosabb támaszánál áll. Ráadásul napokon belül nagy mozgás jöhet, hiszen egy olyan katalizátor közeleg, amelyre széles körben figyelnek most a befektetők.

A nyomott árazáshoz most rendkívül pozitív elemzői vélemények, magas célárak,

és egy olyan technikai kép társul, amelyre ránézve már érdemes elgondolkodni a belépésen.

Ez a részvény nem más, mint a

Amire választ kaphat cikkünkben:

  • Melyik részvényről van szó?
  • Miért lehetnek most jó beszállási lehetőségek?
  • Milyen eseményekre figyel most a piac?

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