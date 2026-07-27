Évtizedes mélypontra zuhantak a számok egy kritikus piacon: menekülnek a befektetők

A PitchBook adatai szerint az idei első félévben mindössze öt ázsiai székhelyű magánhitelalap zárt le sikeresen tőkebevonást, összesen 1,2 milliárd dollárnyi tőkével. Ez drámai visszaesést jelent a tavalyi 29 alaphoz és az ott összegyűjtött 9,5 milliárd dollárhoz, illetve a 2022-es 53 alaphoz és a 20,2 milliárd dollárhoz képest. Amennyiben a második félévben is hasonló ütemben zárnak majd az alapok, úgy
2026 lesz az elmúlt legalább 12 év leggyengébb esztendeje az ázsiai magánhitelezési tőkegyűjtésben.
A visszaesés komoly csapást jelent annak a piacnak, amelytől az elkövetkező években még jelentős növekedést vártak a szakértők. Az Alternatív Befektetéskezelők Szövetsége (Alternative Investment Management Association) még tavaly novemberben is azt jósolta, hogy az ázsiai magánhitelezési piac kezelt vagyona 2024 és 2027 között 46 százalékkal, 92 milliárd dollárrá bővül, vagyis gyorsabban növekszik majd, mint a fejlettebb régiókban. A beáramló tőke jelentős részét a kiemelkedő vagyonnal rendelkező magánszemélyektől (high net worth individual, HNWI) várták.
Az iparági elemzők szerint az adatok jól mutatják azt is, hogy a piac iránt még mindig érdeklődő befektetők a nagyobb, jól bejáratott alapkezelőket keresik, miközben egyre nő az aggodalom az eszközosztály kockázatai miatt. A piaci feszültségek idején a befektetők a legnagyobb szereplőkre támaszkodnak, mutatott rá Dzsasztin Tan, a LEK Consulting ázsiai pénzügyi szolgáltatásokért felelős vezetője, hozzátéve, hogy ez a helyzet a nagy amerikai alapkezelőknek kedvez.
Són Hang, a Moody's elemzője szerint az ázsiai befektetők a következő másfél évben tovább csökkentik majd a magánhitelezésbe fektetett tőkéjüket. A makrogazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek és a magas kamatkörnyezet egyaránt gyengíti az illikvid eszközök iránti keresletet. A nyilvánosan jegyzett magánhitelalapokat az elmúlt évben a lakossági befektetők tömeges tőkekivonása sújtotta, miután több olyan vállalat is csődbe ment, amely ezeknek az alapoknak a hiteléből működött.
Ezzel szemben az intézményi nagybefektetők több milliárd dollárt fektettek be ebbe az eszközosztályba, kihasználva a lakossági ügyfelek kivonulását.
A szingapúri állami alap, a Temasek ebben a hónapban jelentette be, hogy 2031-ig 2 százalékról 5 százalékra növeli a magánhitelezési kitettségét. Az ázsiai tőkebevonásban azonban továbbra is az amerikai csoportok dominálnak, a KKR például decemberben zárt le egy 2,5 milliárd dolláros, teljes befektethető tőkével rendelkező ázsiai-csendes-óceáni alapot, amely a régió egyik legnagyobb ilyen alapja lett az utóbbi években.
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