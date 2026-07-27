Megjelent az Nvidia, azonnal ki is lőtt a cég árfolyama!

Közel 9 százalékkal emelkedett a dél-koreai internet- és felhőszolgáltató óriás, a Naver részvényárfolyama hétfőn, miután a vállalat bejelentette, hogy az Nvidia egymilliárd dollár értékben vásárol az új kibocsátású részvényeiből egy mesterséges intelligencia alapú adatközpont bővítésének finanszírozására.

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A két cég még júniusban jelentette be, hogy olyan globális MI-infrastruktúrát építenek ki, amellyel az ázsiai és csendes-óceáni térség, Európa, valamint a Közel-Kelet szuverén mesterségesintelligencia-igényeit kívánják kiszolgálni.

Első lépésként a két vállalat a Brookfield befektetési csoporttal közösen a hétvégén bejelentette, hogy egy akár 10 milliárd dolláros beruházás keretében bővítik a Naver dél-koreai adatközpontját. Ennek során a Naver 7,2 millió darab új részvényt bocsát ki az Nvidia számára, egyenként 204 500 wonos áron, ami egyszázalékos diszkontot jelent a pénteki záróárhoz képest. A projekt tőkepartnereként a Brookfield legfeljebb 9 milliárd dollárnyi finanszírozást biztosít.

A befektetés révén az Nvidia a Naver egyik legnagyobb részvényesévé válik 4,5 százalékos részesedéssel. A legnagyobb tulajdonos jelenleg a dél-koreai Nemzeti Nyugdíjalap (National Pension Service) 9,25 százalékkal, amelyet a BlackRock Fund Advisors követ 6,12 százalékos tulajdonrésszel.

A fejlesztést a Naver Szedzsong városában található GAK adatközpontjában hajtják végre, az Nvidia Vera Rubin és Blackwell chip-platformjaira építve. A létesítmény kapacitása 2028-ra eléri majd a 200 megawattot. A júniusi megállapodás egyébként gigawattos nagyságrendű MI-infrastruktúra kiépítését irányozta elő Dél-Koreában és külföldön egyaránt. Egy gigawatt nagyjából a négyszerese a GAK Szedzsong – Dél-Korea legnagyobb hiperskálás adatközpontja – jelenlegi kapacitásának, és egyszerre több százezer legújabb generációs Nvidia grafikus processzor (GPU) befogadására alkalmas.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója már korábban is amellett érvelt, hogy a nemzetállamoknak saját MI-infrastruktúrát kell kiépíteniük és felügyelniük; ez a stratégia a nagy amerikai hiperskálás szolgáltatókon túlmutatóan is jelentősen bővítheti az Nvidia ügyfélkörét. A vállalat korábban többek között 30 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-ba, és további 10 milliárd dollárt az Anthropicba.

A bejelentés hírére a Naver árfolyama közel 9 százalékot ugrott.

Forrás: Reuters

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