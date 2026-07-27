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Meglépte az amerikai tőzsde: szinte éjjel-nappal lehet már kereskedni a legnépszerűbb részvényekkel
Befektetés

Meglépte az amerikai tőzsde: szinte éjjel-nappal lehet már kereskedni a legnépszerűbb részvényekkel

Portfolio
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A CME Group új eszközzel bővítette a részvénypiaci kereskedési lehetőségeket, miután hétfőn elindította a készpénzes elszámolású, egyedi részvényekre szóló határidős ügyletek kereskedését, amely gyakorlatilag napi 24 órában elérhető. Az új termékek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy tőkeáttételes vételi vagy eladási pozíciókat vegyenek fel a nap szinte bármely szakában - tudósított a CNBC.

A tőzsde 55 amerikai részvényre vezetett be határidős kontraktusokat, amelyek közül 22 esetében mikrokontraktusok is elérhetők. A kínálatban olyan vállalatok szerepelnek, mint a SpaceX, amely a Wall Street egyik leginkább figyelemmel kísért friss tőzsdei bevezetése, valamint a Micron Technology, az Nvidia, a Tesla és az Apple. A standard kontraktus 100 részvénynek, míg a mikrováltozat 10 részvénynek felel meg.

A kontraktusokkal a CME Globex platformon lehet kereskedni vasárnap estétől péntek délutánig, mindössze napi egyórás karbantartási szünet mellett.

Ez a folyamatos elérhetőség lehetővé teszi a befektetőknek, hogy a rendes amerikai tőzsdei nyitvatartáson kívül is azonnal reagálhassanak a negyedéves gyorsjelentésekre és más, jelentős árfolyammozgást kiváltó eseményekre.

A CME várakozásai szerint az új termékek az opcióknál egyszerűbb lehetőséget biztosítanak a piaci várakozások lekereskedésére. Az opciós ügyletekkel ellentétben ugyanis itt nem kell számolni az időérték csökkenésével vagy a változó implicit volatilitással, emellett a letéti kereskedésnek köszönhetően lényegesen kisebb tőkeigénnyel is bevezethetők. Az elszámolás készpénzben valósul meg a lejáratkori hivatalos záróárfolyam alapján, de maguk a kontraktusok tulajdonjogot nem keletkeztetnek. A tőzsde jelezte, hogy a piaci igényekhez igazodva a jövőben bővítheti a termékkínálatot.

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Michael Cyprys, a Morgan Stanley elemzője rámutatott, hogy

a lakossági brókercégek az év legnagyobb növekedési lehetőségeként tekintenek az új termékek bevezetésére, és már az első napokban több mint 35 lakossági partner állt készen a kereskedés kiszolgálására.

A lépés hátterében az áll, hogy az amerikai tőzsdék, köztük a CME is, idén komoly versenyhelyzettel szembesültek a külföldi piacokon egyre népszerűbb, lejárat nélküli határidős ügyletek térnyerése miatt. Bár ezek a konstrukciók az Egyesült Államokban jelenleg még nagyrészt nem engedélyezettek, az amerikai határidős árutőzsde-felügyelet, a CFTC idén már jóváhagyta a Kalshi és a Coinbase számára a kriptovaluta-alapú, lejárat nélküli határidős termékek forgalmazását. Ezt a döntést sok piaci szereplő a részvényalapú termékek szélesebb körű engedélyezésének előszeleként értékelte.

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