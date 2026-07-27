Megszólaltak a szakértők: ismét jöhet az emelkedés az amerikai tőzsdéken

Az Andrew Tyler vezette globális piaci elemzőcsapat közlése szerint az úgynevezett taktikai pozicionálási monitor jelentős emelkedési potenciált jelez a részvénypiaci referenciaindex számára. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztettek néhány kockázatra is, például a félvezetőgyártók részvényeiben felhalmozódott, túlzsúfolt pozíciókra, valamint az amerikai-iráni konfliktus bizonytalan kimenetelére.

A csapat mindezek ellenére továbbra is "taktikailag bizakodó" az amerikai részvényekkel kapcsolatban.

Várakozásaik szerint

a piacnak kedvez majd a kötvényhozamok csökkenése, a gyengülő dollár és a vállalatok erős nyereségessége.

Tyler szerint ezeket a kedvező tényezőket a közel-keleti fegyveres összecsapások enyhülése, valamint a Fed várható kivárása támogatja, ami arra utal, hogy az amerikai jegybank valószínűleg változatlanul hagyja az irányadó kamatot.

Az amerikai részvényárak hétfőn ennek ellenére enyhén csökkentek, jóllehet az olajárak is lejjebb kerültek, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség mérséklődött.

Tyler megjegyezte, hogy a technológiai szektor némi nyomás alá került, mivel a mesterséges intelligenciára fordított kiadások növekedése már nem jelent automatikus profitot a chipgyártók és az infrastruktúrát biztosító többi szereplő számára. Ugyanakkor a lakossági fogyasztás továbbra is a gazdaság erejét mutatja, amit a háztartások nettó vagyonának és folyószámla-egyenlegének növekedése, a kedvező kiskereskedelmi forgalom, valamint a hitelezési feszültségek hiánya is alátámaszt.

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