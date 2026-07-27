Megvágták a lakossági állampapírok kamatát, rögtön meg is érezte a piac – Beszédes számok érkeztek

Múlt héten erősen visszaesett a lakossági állampapírok heti kereslete, összesen 73,8 milliárd forintért vettek állampapírokat a befektetők, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését – olvasható ki az ÁKK mai közléséből.
Az esés senkinek nem lehet meglepetés,
miután a megelőző héten nagy rohamra indultak a lakossági befektetők, hogy még az utolsó napokban jól betárazzanak a kivezetendő, 6% körüli éves hozamokat kínáló FixMÁP-ból és MÁP Pluszból. A FixMÁP esetében más ok is volt a sietségre: az ÁKK a júliusi változtatással 5 évről 3 évre rövidítette a kedvelt papír futamidejét, azaz mostantól már csak rövidebb időre lehet "rögzíteni" az aktuális kamatszintet.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A legnépszerűbb kötvény most is a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 42,62 milliárd forintnyi mennyiséget vettek meg, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepelt 18,30 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel. A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 8,13 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, PMÁP, nyomdai MÁP Plusz) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 4,7 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
A Bónusz Magyar Állampapír számai azonban külön figyelmet érdemelnek: egy laza ötszörözéssel kéthavi csúcsra, 3,60 milliárd forintra ugrott a heti kereslete,
miután ez lépett elő a legmagasabb induló kamatozású, bárki által vehető lakossági állampapírrá. A MÁP Plusz 5%-os, valamint a FixMÁP 5,5%-os induló kamatával szemben ugyanis a Bónusz Magyar Állampapír a mostani kamatperiódusában 5,87%-os induló kamattal érhető el – igaz, hogy szeptemberben máris jön a kamatfordulója. A PMÁP szinte szóra sem érdemes a maga 4,5%-os induló kamatával és a még rosszabb kilátásaival (a 7,4%-os Babakötvény pedig csak egy szűkebb kör számára elérhető).
Az év eddigi időszakában összesen bruttó 2832 milliárd forintot (hetente átlagosan 94 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
Arról, hogy melyik lakossági állampapír lehet az előttünk álló időszak titkos nyertese, itt írtunk elemzést.
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