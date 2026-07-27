  • Megjelenítés
Szédítő összeggel fogadtak az AI-részvényekre a nyugdíjalapok: ezen múlhat milliók jövője
Befektetés

Szédítő összeggel fogadtak az AI-részvényekre a nyugdíjalapok: ezen múlhat milliók jövője

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai állami és önkormányzati nyugdíjrendszerek finanszírozási helyzete 2009 óta a legkedvezőbb szintre javult, ám a rendszerek így is 1130 milliárd dolláros hiánnyal küzdenek. Ez derül ki az Equable Institute "State of Pensions 2026" című éves elemzéséből, amely mind az 50 tagállam és Washington 253 nyugdíjrendszerét vizsgálta - írja a Pension Policy International. A szellemi műhely a veszélyekre is figyelmeztet: a nyugdíjalapok befektetései egyre koncentráltabbak, mostanra akár 600 milliárd dollárt tarthatnak az AI-szektorhoz kötődő papírokban, így egy piaci esés erősen megütheti az alapokat.
WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

Az országos fedezettségi arány (funded ratio) a 2026-os pénzügyi évben várhatóan eléri a 85 százalékot, ami 3,9 százalékpontos javulást jelent a tavalyi 81,2 százalékhoz képest. Ez a negyedik egymást követő év, amikor javulást mértek, és egyben a legjobb szintet jelenti 2009 óta. A fedezetlen kötelezettségek összege a tavalyi 1370 milliárd dollárról 1130 milliárd csökkent,

miközben a nyugdíjalapok átlagosan 9,4 százalékos hozamot értek el.

Ez a teljesítmény sorozatban már a negyedik éve haladja meg a megcélzott 6,9 százalékos szintet. 45 tagállam javított a pozícióján, 7 pedig már teljes mértékben vagy akár azon felül is finanszírozottá vált.

A fedezettségi ráta azt mutatja meg, hogy egy nyugdíjalap vagyona mekkora arányban fedezi a jelenlegi és jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettségeit. Kiszámításához az alap befektetéseinek és egyéb eszközeinek értékét elosztják a várható nyugdíjkötelezettségek jelenértékével; az eredményt százalékban szokás megadni. Minél magasabb ez az arány, annál stabilabb az alap pénzügyi helyzete.

Még több Befektetés

Évtizedes mélypontra zuhantak a számok egy kritikus piacon: menekülnek a befektetők

250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az Nvidia és a ChatGPT atyja

Megjelent az Nvidia, azonnal ki is lőtt a cég árfolyama!

A munkáltatók ma rekordösszeget, minden bérként kifizetett dollárból 31,83 centet fordítanak a nyugdíjakra, ami több mint háromszorosa a 2001-es aránynak. Ebből az összegből azonban csak mintegy 9,4 cent fedezi az újonnan keletkező juttatásokat, a fennmaradó rész a korábbi hiányok pótlására megy el.

A kedvező számok ellenére az Equable két komoly strukturális kockázatra is felhívja a figyelmet.

  • Az egyik az, hogy a nyugdíjalapok befektetései egyre inkább hasonlítanak egymásra, hiszen hasonló eszközöket vásárolnak, és ugyanabban a néhány óriásvállalatban szereznek tulajdonrészt, amelyek a nagy tőzsdeindexekben is meghatározó súlyt képviselnek. Amíg a piacok emelkednek, szinte mindenki jól jár, ám az azonos befektetési stratégiák miatt egy esetleges piaci visszaesés egyszerre ránthatja mélybe az összes alapot.
  • A másik kockázat az értékelési módszertanból fakad, mivel a nyugdíjvagyon több mint 27 százaléka olyan eszközökben fekszik, amelyek értékét nem a nyílt piac, hanem becslések határozzák meg. Ez az arány minden korábbinál magasabb. Ezek jellemzően magántőke- és ingatlanbefektetések, amelyek árazása jóval kevésbé átlátható.

Az alapok közös kitettsége ráadásul egyre inkább a mesterséges intelligenciához kapcsolódik. Az Equable becslése szerint a nyugdíjvagyon 8-10 százaléka, azaz nagyjából 513-642 milliárd dollár közvetlenül az AI-szektorhoz kötődő vállalatokban van, és a magántőkealapok átláthatatlansága miatt ez a szám vélhetően még alacsonyabb is a valós értéknél. Anthony Randazzo ügyvezető igazgató kiemelte, hogy ma már minden tagállam – szándékosan vagy sem – a mesterséges intelligencia vezérelte gazdasági növekedésre támaszkodik a finanszírozási helyzetének megőrzése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

18 éves rekord dőlt meg a gazdag európai országban, jó sok pénz juthat a nyugdíjasoknak

Eldőlt: helyén marad a brit miniszter, ő viheti végig a tervezett nyugdíjreformokat

A jen-rejtély megoldása és a széteső japán kötvénypiac

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
500 milliárd dolláros gigaüzlet jön a chipgyártóknál!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility