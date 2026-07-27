Szédítő összeggel fogadtak az AI-részvényekre a nyugdíjalapok: ezen múlhat milliók jövője

WOOD & Co. Investor Day 2026 Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.

Az országos fedezettségi arány (funded ratio) a 2026-os pénzügyi évben várhatóan eléri a 85 százalékot, ami 3,9 százalékpontos javulást jelent a tavalyi 81,2 százalékhoz képest. Ez a negyedik egymást követő év, amikor javulást mértek, és egyben a legjobb szintet jelenti 2009 óta. A fedezetlen kötelezettségek összege a tavalyi 1370 milliárd dollárról 1130 milliárd csökkent,

miközben a nyugdíjalapok átlagosan 9,4 százalékos hozamot értek el.

Ez a teljesítmény sorozatban már a negyedik éve haladja meg a megcélzott 6,9 százalékos szintet. 45 tagállam javított a pozícióján, 7 pedig már teljes mértékben vagy akár azon felül is finanszírozottá vált.

A fedezettségi ráta azt mutatja meg, hogy egy nyugdíjalap vagyona mekkora arányban fedezi a jelenlegi és jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettségeit. Kiszámításához az alap befektetéseinek és egyéb eszközeinek értékét elosztják a várható nyugdíjkötelezettségek jelenértékével; az eredményt százalékban szokás megadni. Minél magasabb ez az arány, annál stabilabb az alap pénzügyi helyzete.

A munkáltatók ma rekordösszeget, minden bérként kifizetett dollárból 31,83 centet fordítanak a nyugdíjakra, ami több mint háromszorosa a 2001-es aránynak. Ebből az összegből azonban csak mintegy 9,4 cent fedezi az újonnan keletkező juttatásokat, a fennmaradó rész a korábbi hiányok pótlására megy el.

A kedvező számok ellenére az Equable két komoly strukturális kockázatra is felhívja a figyelmet.

Az egyik az, hogy a nyugdíjalapok befektetései egyre inkább hasonlítanak egymásra, hiszen hasonló eszközöket vásárolnak, és ugyanabban a néhány óriásvállalatban szereznek tulajdonrészt, amelyek a nagy tőzsdeindexekben is meghatározó súlyt képviselnek. Amíg a piacok emelkednek, szinte mindenki jól jár, ám az azonos befektetési stratégiák miatt egy esetleges piaci visszaesés egyszerre ránthatja mélybe az összes alapot.

hiszen hasonló eszközöket vásárolnak, és ugyanabban a néhány óriásvállalatban szereznek tulajdonrészt, amelyek a nagy tőzsdeindexekben is meghatározó súlyt képviselnek. Amíg a piacok emelkednek, szinte mindenki jól jár, ám az azonos befektetési stratégiák miatt egy esetleges piaci visszaesés egyszerre ránthatja mélybe az összes alapot. A másik kockázat az értékelési módszertanból fakad, mivel a nyugdíjvagyon több mint 27 százaléka olyan eszközökben fekszik, amelyek értékét nem a nyílt piac, hanem becslések határozzák meg. Ez az arány minden korábbinál magasabb. Ezek jellemzően magántőke- és ingatlanbefektetések, amelyek árazása jóval kevésbé átlátható.

Az alapok közös kitettsége ráadásul egyre inkább a mesterséges intelligenciához kapcsolódik. Az Equable becslése szerint a nyugdíjvagyon 8-10 százaléka, azaz nagyjából 513-642 milliárd dollár közvetlenül az AI-szektorhoz kötődő vállalatokban van, és a magántőkealapok átláthatatlansága miatt ez a szám vélhetően még alacsonyabb is a valós értéknél. Anthony Randazzo ügyvezető igazgató kiemelte, hogy ma már minden tagállam – szándékosan vagy sem – a mesterséges intelligencia vezérelte gazdasági növekedésre támaszkodik a finanszírozási helyzetének megőrzése érdekében.

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