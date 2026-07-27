Több mint 500 százalékos emelkedéssel debütált a tőzsdén a chipgyártó

A CXMT részvényei a kereskedés közepére 54,65 jüanra emelkedtek a 8,66 jüanos kibocsátási árról. Ennek nyomán a vállalat piaci kapitalizációja 3 650 milliárd jüanra nőtt a kibocsátáskor becsült 579,2 milliárd jüanról.
Ezzel a társaság megelőzte az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) pénzintézetet, és
Kína legértékesebb tőzsdei vállalatává vált.
A befektetői lelkesedést nagyrészt az amerikai technológiai exportkorlátozások táplálják, amelyek felértékelték a kínai félvezetőipar stratégiai szerepét.
A CXMT a hazai chipipar egyik kulcsszereplőjévé vált, amelytől azt várják, hogy hozzájárul Kína technológiai önállóságának erősítéséhez, különösen a mesterséges intelligencia területén. A részvény iránti érdeklődést jól mutatja, hogy délelőtt már 122 milliárd jüan értékben cseréltek gazdát a papírok Sanghajban, amivel a helyi sajtó szerint a CXMT az elsők között lett olyan A-részvény, amelynek napi forgalma meghaladta a 100 milliárd jüant.
A meredek árfolyam-emelkedés ugyanakkor a túlzott árazással kapcsolatos aggodalmakat is felerősítette.
A vállalat piaci értéke már megközelíti az amerikai Micron kapitalizációjának felét,
miközben a CXMT megerősödő hazai piaci pozíciója lehetővé tette, hogy árat emeljen olyan partnereinél is, mint a Huawei.
A társaság a részvénykibocsátás során 57,92 milliárd jüant vont be, ami a valaha volt legnagyobb szárazföldi kínai félvezetőipari IPO-nak számít. Ezzel meghaladta az SMIC 2020-as, 7,5 milliárd dolláros sanghaji tőzsdei bevezetését. A bevont összeg a túljegyzési opció teljes lehívása esetén akár 66,61 milliárd jüanra is emelkedhet.
A tőzsdére lépéskor ugyanakkor a kibővített részvénytőke mindössze 6,73 százaléka volt szabadon forgalmazható, ami az alacsony közkézhányad miatt tovább növelheti az árfolyam-ingadozásokat.
A vállalat kilátásait a memóriachipek piacának feszes kínálata is támogatja. A TrendForce elemzője, Ellie Wong szerint a memóriachipek árának emelkedése várhatóan 2027 végéig kitart, miközben a vásárlók egyre inkább diverzifikálják beszállítói láncaikat, ami kedvező lehet a CXMT számára. A Morningstar elemzője, Csing Csie ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy bár a vállalat jó helyzetben van a kínai mesterségesintelligencia-piac növekedésének kihasználására, technológiai lemaradása a globális piacvezetőkhöz képest korlátozhatja részesedését a legfejlettebb MI-rendszerekhez használt memóriachipek piacán.
A működési eredmények is jelentős javulást mutatnak. A CXMT az idei első félévre 110–120 milliárd jüanos árbevételt vár, ami több mint hétszerese az egy évvel korábbinak. A nettó nyereség a vállalat előrejelzése szerint 66–75 milliárd jüan között alakulhat, szemben a tavalyi első félév veszteségével.
Forrás: Reuters
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