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Több mint 500 százalékos emelkedéssel debütált a tőzsdén a chipgyártó
Befektetés

Több mint 500 százalékos emelkedéssel debütált a tőzsdén a chipgyártó

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Történelmi első kereskedési napot produkált a kínai memóriachip-gyártó CXMT: a vállalat részvényei a kibocsátási ár többszörösére emelkedtek, aminek köszönhetően piaci értéke egyetlen nap alatt Kína legnagyobb tőzsdei vállalatává emelte a társaságot. A látványos rali ugyanakkor egyre több befektető szerint már a túlértékeltség jeleit mutatja.

A CXMT részvényei a kereskedés közepére 54,65 jüanra emelkedtek a 8,66 jüanos kibocsátási árról. Ennek nyomán a vállalat piaci kapitalizációja 3 650 milliárd jüanra nőtt a kibocsátáskor becsült 579,2 milliárd jüanról.

Ezzel a társaság megelőzte az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) pénzintézetet, és

Kína legértékesebb tőzsdei vállalatává vált.

A befektetői lelkesedést nagyrészt az amerikai technológiai exportkorlátozások táplálják, amelyek felértékelték a kínai félvezetőipar stratégiai szerepét.

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A CXMT a hazai chipipar egyik kulcsszereplőjévé vált, amelytől azt várják, hogy hozzájárul Kína technológiai önállóságának erősítéséhez, különösen a mesterséges intelligencia területén. A részvény iránti érdeklődést jól mutatja, hogy délelőtt már 122 milliárd jüan értékben cseréltek gazdát a papírok Sanghajban, amivel a helyi sajtó szerint a CXMT az elsők között lett olyan A-részvény, amelynek napi forgalma meghaladta a 100 milliárd jüant.

A meredek árfolyam-emelkedés ugyanakkor a túlzott árazással kapcsolatos aggodalmakat is felerősítette.

A vállalat piaci értéke már megközelíti az amerikai Micron kapitalizációjának felét,

miközben a CXMT megerősödő hazai piaci pozíciója lehetővé tette, hogy árat emeljen olyan partnereinél is, mint a Huawei.

A társaság a részvénykibocsátás során 57,92 milliárd jüant vont be, ami a valaha volt legnagyobb szárazföldi kínai félvezetőipari IPO-nak számít. Ezzel meghaladta az SMIC 2020-as, 7,5 milliárd dolláros sanghaji tőzsdei bevezetését. A bevont összeg a túljegyzési opció teljes lehívása esetén akár 66,61 milliárd jüanra is emelkedhet.

A tőzsdére lépéskor ugyanakkor a kibővített részvénytőke mindössze 6,73 százaléka volt szabadon forgalmazható, ami az alacsony közkézhányad miatt tovább növelheti az árfolyam-ingadozásokat.

A vállalat kilátásait a memóriachipek piacának feszes kínálata is támogatja. A TrendForce elemzője, Ellie Wong szerint a memóriachipek árának emelkedése várhatóan 2027 végéig kitart, miközben a vásárlók egyre inkább diverzifikálják beszállítói láncaikat, ami kedvező lehet a CXMT számára. A Morningstar elemzője, Csing Csie ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy bár a vállalat jó helyzetben van a kínai mesterségesintelligencia-piac növekedésének kihasználására, technológiai lemaradása a globális piacvezetőkhöz képest korlátozhatja részesedését a legfejlettebb MI-rendszerekhez használt memóriachipek piacán.

A működési eredmények is jelentős javulást mutatnak. A CXMT az idei első félévre 110–120 milliárd jüanos árbevételt vár, ami több mint hétszerese az egy évvel korábbinak. A nettó nyereség a vállalat előrejelzése szerint 66–75 milliárd jüan között alakulhat, szemben a tavalyi első félév veszteségével.

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Forrás: Reuters

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