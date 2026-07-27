Új, korábban szinte elérhetetlen befektetéseket dob piacra a Revolut

A Revolut bejelentette, hogy július 31-től hozzáférést biztosít magyarországi ügyfeleinek a magánpiaci eszközökhöz. Az új termékcsomag révén a magántőkepiacokon – magántőke-, magánhitel- és infrastruktúra-alapokban – helyezhetik el a tőkéjüket a megtakarítók, négy globális vagyonkezelő által kezelt alapokon keresztül.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A magántőke-piacokat hagyományosan a hosszú távú növekedésre és a portfólió nagyobb fokú diverzifikációjára törekvő intézményi befektetők veszik igénybe – mutat rá a társaság. A magas, gyakran 100 000 eurót meghaladó minimális befektetési korlátok, a bonyolult adminisztráció és a kiszámíthatatlan tőkehívások (cash call) azonban azt jelentették, hogy

ezek az eszközosztályok korábban (a szupergazdagok kivételével) szinte elérhetetlenek voltak a legtöbb egyéni befektető számára.

A Revolut lépése most jelentősen csökkenti a belépési korlátokat, áthidalva az intézményi stratégiák és a mindennapi portfóliók közötti szakadékot.

Az Apollo, Ares, Hamilton Lane és Partners Group vállalatokkal kötött forgalmazási megállapodások révén a Revolut-felhasználók rövidesen hozzáférhetnek egyes magántőkealapokhoz. A bevezetés előtt a fintech-cég kiértékelte az alapokat, vizsgálva a befektetési stratégiát, a korábbi teljesítményt, a működési rugalmasságot és a különböző piaci ciklusok leküzdésére való képességet.

A bevezetendő alapok az EU ELTIF 2.0 (Európai Hosszú Távú Befektetési Alap) keretrendszerére épülnek. A hagyományos magántőke-piaci konstrukciók általában többéves tőkelekötést és komplex készpénzgazdálkodást igényelnek, ami késleltetheti a lehetséges hozamokat. A Revolut viszont hozzáférést kínál az úgynevezett evergreen ELTIF 2.0 alapokhoz, amelyeknél a tőkét már az első naptól kezdve egy aktív portfólióban dolgoztatják.

Bár az ELTIF 2.0 keretrendszer időszakos likviditási ablakokat vezet be annak érdekében, hogy a befektetők számára strukturált visszaváltási lehetőséget biztosítson, ezek az alapok alapvetően továbbra is illikvidek maradnak. A visszaváltás nem garantált, az adott alap feltételeivel összhangban korlátozható vagy akár fel is függeszthető, és a mögöttes befektetések természetüknél fogva szintén nem likvidek. Ezek az alapok kifejezetten hosszú távú, többéves befektetési időhorizonttal rendelkező befektetők számára készültek, akiknek nincs szükségük a befektetett tőkéjükhöz való azonnali hozzáférésre. A befektetőknek fel kell készülniük arra, hogy befektetésüket hosszú távon tartsák. Az ELTIF-befektetés a befektetők teljes portfóliójának csak kisebb részét célszerű, hogy képezze – figyelmeztet a Revolut.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 20. Végre meglépték: sokakat érintő változás jött a Revolut bankkártyáinál

Címlapkép forrása: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images