Új, korábban szinte elérhetetlen befektetéseket dob piacra a Revolut

A magántőke-piacokat hagyományosan a hosszú távú növekedésre és a portfólió nagyobb fokú diverzifikációjára törekvő intézményi befektetők veszik igénybe – mutat rá a társaság. A magas, gyakran 100 000 eurót meghaladó minimális befektetési korlátok, a bonyolult adminisztráció és a kiszámíthatatlan tőkehívások (cash call) azonban azt jelentették, hogy
ezek az eszközosztályok korábban (a szupergazdagok kivételével) szinte elérhetetlenek voltak a legtöbb egyéni befektető számára.
A Revolut lépése most jelentősen csökkenti a belépési korlátokat, áthidalva az intézményi stratégiák és a mindennapi portfóliók közötti szakadékot.
Az Apollo, Ares, Hamilton Lane és Partners Group vállalatokkal kötött forgalmazási megállapodások révén a Revolut-felhasználók rövidesen hozzáférhetnek egyes magántőkealapokhoz. A bevezetés előtt a fintech-cég kiértékelte az alapokat, vizsgálva a befektetési stratégiát, a korábbi teljesítményt, a működési rugalmasságot és a különböző piaci ciklusok leküzdésére való képességet.
A bevezetendő alapok az EU ELTIF 2.0 (Európai Hosszú Távú Befektetési Alap) keretrendszerére épülnek. A hagyományos magántőke-piaci konstrukciók általában többéves tőkelekötést és komplex készpénzgazdálkodást igényelnek, ami késleltetheti a lehetséges hozamokat. A Revolut viszont hozzáférést kínál az úgynevezett evergreen ELTIF 2.0 alapokhoz, amelyeknél a tőkét már az első naptól kezdve egy aktív portfólióban dolgoztatják.
Bár az ELTIF 2.0 keretrendszer időszakos likviditási ablakokat vezet be annak érdekében, hogy a befektetők számára strukturált visszaváltási lehetőséget biztosítson, ezek az alapok alapvetően továbbra is illikvidek maradnak. A visszaváltás nem garantált, az adott alap feltételeivel összhangban korlátozható vagy akár fel is függeszthető, és a mögöttes befektetések természetüknél fogva szintén nem likvidek. Ezek az alapok kifejezetten hosszú távú, többéves befektetési időhorizonttal rendelkező befektetők számára készültek, akiknek nincs szükségük a befektetett tőkéjükhöz való azonnali hozzáférésre. A befektetőknek fel kell készülniük arra, hogy befektetésüket hosszú távon tartsák. Az ELTIF-befektetés a befektetők teljes portfóliójának csak kisebb részét célszerű, hogy képezze – figyelmeztet a Revolut.
Címlapkép forrása: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Itt a döntés: így változhat holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Súlyos incidens után elszabadultak az indulatok: újabb háború jöhet - Van, akinek ez nagyon kapóra jön
Péntek óta zajlanak a harcok.
Brutális árat követelt a hőhullám: több mint kétezerrel nőtt a halálozások száma Belgiumban
A többlethalálozás mértéke elérte a 48 százalékot.
Minden forgatókönyvre felkészülnek a fenyegetett szigeten: bármikor totális blokád jöhet
Veszélyben lehet az ellátás.
Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete
A folyamattal kapcsolatban most először derűlátó.
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.