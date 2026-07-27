Veszélyes spirálba rántja a világot az amerikai chipóriás? Kongatják a vészharangot az elemzők

A dél-koreai SK Hynix chipgyártó anyavállalatával kötött, pénteken bejelentett együttműködés önmagában is meghaladja az 500 milliárd dollárt. A megállapodás értelmében a felek egy több mint 2 gigawatt kapacitású adatközpont-hálózatot építenek ki a Koreai-félszigeten, amely nagyjából 1,5 millió háztartás áramigényének felel meg. Az első, az SK Telecom által létesített, úgynevezett mesterségesintelligencia-gyár már az idén megnyitja kapuit. Az Nvidia emellett támogatást nyújt a Hynixnek a következő generációs, nagy sávszélességű memóriachipek tervezésében, amivel közvetlen hozzáférést biztosít magának a piacon jelenleg hiánycikknek számító alkatrészekhez.

A vállalat ezzel párhuzamosan arról is tárgyal, hogy akár 250 milliárd dolláros garanciát vállal az OpenAI részére, lehetővé téve a startup számára a számítási kapacitások bérlését egy amerikai adatközpont-projektben. Ez a tranzakció egy 500 milliárd dollár értékű, 10 gigawattos ohiói létesítmény bérletéhez kapcsolódik, amelyet a SoftBank egyik leányvállalata fejleszt. Az Nvidia emellett az OpenAI 350 milliárd dolláros chipbeszerzéseinek finanszírozásáról is egyeztetéseket folytat. A megbeszélések még korai szakaszban tartanak, így az üzlet akár meg is hiúsulhat.

Az Nvidia közelmúltbeli lépései az elemzők szerint tovább erősítik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése és a körkörös finanszírozás körüli aggodalmakat.

A körkörös finanszírozás lényege, hogy az Nvidia által támogatott vagy részben birtokolt vállalkozások jellemzően éppen az amerikai chiptervező termékeit vásárolják meg vagy használják. A bírálók szerint az ilyen megállapodások torz ösztönzőket teremtenek, hibás üzleti döntésekhez vezethetnek, és felerősíthetik a veszteségeket, amennyiben a piaci kereslet elmarad a felfokozott várakozásoktól. Az egyik legnagyobb aggodalomra az iparág folyamatosan növekvő eladósodottsága ad okot, mivel egyre több mesterségesintelligencia-cég von be jelentős hitelforrásokat az adatközpont- és chipprojektjei finanszírozására.

Az Nvidia nincs egyedül ezzel a gyakorlattal. A Google például öt adatközpont bérleti díjára vállalt garanciát az Anthropic javára, ami lényegében egy 35 milliárd dolláros hitelhez segítette hozzá az OpenAI legfőbb riválisát.

Az ehhez hasonló ügyletek mind szorosabban összefonják a szektor szereplőit, ami komoly rendszerszintű kockázatot jelenthet egy esetleges piaci megrázkódtatás esetén

- áll a Bloomberg elemzésében.

A dél-koreai bejelentések részeként az Nvidia egymilliárd dollárt fektet a Naver internetes és felhőszolgáltató vállalatba, hogy finanszírozza egy épülő helyi adatközpont bővítését. A hír hatására a Naver részvényárfolyama több mint 8 százalékkal emelkedett a szöuli tőzsdén. Dzsenszen Huang vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az Nvidia befektetései nem csupán a saját üzletüket támogatják, hanem tisztes megtérülést is hoznak, egyúttal határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint az ügyletek körkörös jellegűek lennének. A társaság idén már több mint 540 milliárd dollár értékben jelentett be hasonló megállapodásokat, az OpenAI-jal tervezett új szerződés nélkül is.

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