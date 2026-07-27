Veszélyes spirálba rántja a világot az amerikai chipóriás? Kongatják a vészharangot az elemzők

A dél-koreai SK Hynix chipgyártó anyavállalatával kötött, pénteken bejelentett együttműködés önmagában is meghaladja az 500 milliárd dollárt. A megállapodás értelmében a felek egy több mint 2 gigawatt kapacitású adatközpont-hálózatot építenek ki a Koreai-félszigeten, amely nagyjából 1,5 millió háztartás áramigényének felel meg. Az első, az SK Telecom által létesített, úgynevezett mesterségesintelligencia-gyár már az idén megnyitja kapuit. Az Nvidia emellett támogatást nyújt a Hynixnek a következő generációs, nagy sávszélességű memóriachipek tervezésében, amivel közvetlen hozzáférést biztosít magának a piacon jelenleg hiánycikknek számító alkatrészekhez.
A vállalat ezzel párhuzamosan arról is tárgyal, hogy akár 250 milliárd dolláros garanciát vállal az OpenAI részére, lehetővé téve a startup számára a számítási kapacitások bérlését egy amerikai adatközpont-projektben. Ez a tranzakció egy 500 milliárd dollár értékű, 10 gigawattos ohiói létesítmény bérletéhez kapcsolódik, amelyet a SoftBank egyik leányvállalata fejleszt. Az Nvidia emellett az OpenAI 350 milliárd dolláros chipbeszerzéseinek finanszírozásáról is egyeztetéseket folytat. A megbeszélések még korai szakaszban tartanak, így az üzlet akár meg is hiúsulhat.
Az Nvidia közelmúltbeli lépései az elemzők szerint tovább erősítik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése és a körkörös finanszírozás körüli aggodalmakat.
A körkörös finanszírozás lényege, hogy az Nvidia által támogatott vagy részben birtokolt vállalkozások jellemzően éppen az amerikai chiptervező termékeit vásárolják meg vagy használják. A bírálók szerint az ilyen megállapodások torz ösztönzőket teremtenek, hibás üzleti döntésekhez vezethetnek, és felerősíthetik a veszteségeket, amennyiben a piaci kereslet elmarad a felfokozott várakozásoktól. Az egyik legnagyobb aggodalomra az iparág folyamatosan növekvő eladósodottsága ad okot, mivel egyre több mesterségesintelligencia-cég von be jelentős hitelforrásokat az adatközpont- és chipprojektjei finanszírozására.
Az Nvidia nincs egyedül ezzel a gyakorlattal. A Google például öt adatközpont bérleti díjára vállalt garanciát az Anthropic javára, ami lényegében egy 35 milliárd dolláros hitelhez segítette hozzá az OpenAI legfőbb riválisát.
Az ehhez hasonló ügyletek mind szorosabban összefonják a szektor szereplőit, ami komoly rendszerszintű kockázatot jelenthet egy esetleges piaci megrázkódtatás esetén
- áll a Bloomberg elemzésében.
A dél-koreai bejelentések részeként az Nvidia egymilliárd dollárt fektet a Naver internetes és felhőszolgáltató vállalatba, hogy finanszírozza egy épülő helyi adatközpont bővítését. A hír hatására a Naver részvényárfolyama több mint 8 százalékkal emelkedett a szöuli tőzsdén. Dzsenszen Huang vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az Nvidia befektetései nem csupán a saját üzletüket támogatják, hanem tisztes megtérülést is hoznak, egyúttal határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint az ügyletek körkörös jellegűek lennének. A társaság idén már több mint 540 milliárd dollár értékben jelentett be hasonló megállapodásokat, az OpenAI-jal tervezett új szerződés nélkül is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Itt a döntés: így változhat holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Súlyos incidens után elszabadultak az indulatok: újabb háború jöhet - Van, akinek ez nagyon kapóra jön
Péntek óta zajlanak a harcok.
Brutális árat követelt a hőhullám: több mint kétezerrel nőtt a halálozások száma Belgiumban
A többlethalálozás mértéke elérte a 48 százalékot.
Minden forgatókönyvre felkészülnek a fenyegetett szigeten: bármikor totális blokád jöhet
Veszélyben lehet az ellátás.
Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete
A folyamattal kapcsolatban most először derűlátó.
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.