Az új elnöki különgép miatt úszik a veszteségben a Boeing

A Boeing a vártnál nagyobb veszteséggel zárta a második negyedévet,

ami elsősorban a hosszú ideje csúszó és jelentős költségtúllépésekkel küzdő Air Force One programnak volt betudható.

A vállalat 280 millió dolláros veszteséget könyvelt el azon a projekten, amelynek keretében két Boeing 747-est alakítanak át az amerikai elnök új generációs különgépévé. A társaság tájékoztatása szerint a veszteséget a fejlesztésbe fektetett többletforrások okozták, az első gép átadását mindenesetre továbbra is 2028-ra tervezik.

Az egyszeri tételektől megtisztított egy részvényre jutó negyedéves veszteség 76 centet tett ki, miközben az elemzők lényegesen kedvezőbb, 30 centes hiányra számítottak. A bevétel ugyanakkor felülmúlta a várakozásokat, hiszen a becsült 24,25 milliárd dollár helyett 24,56 milliárd dollárt ért el.

Az egyik legnagyobb amerikai exportőrnek számító társaság bevétele 8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, a növekedéshez az összes üzletág hozzájárult.

A Boeing a legnépszerűbbnek számító 737 MAX típusból már havi 47 darabot gyárt, és a termelés további felfuttatását tervezi.

A kereskedelmi repülőgépek átadása szintén emelkedett, a korábbi 150-ről 14 százalékkal, 171 darabra nőtt.

A szabad cash flow 631 millió dollárt ért el, ami messze felülmúlta a várt 177 millió dolláros készpénzfelhasználást, és komoly fordulatot jelent az előző év hasonló időszakában mért 200 millió dolláros mínuszhoz képest. A nettó veszteség mindeközben 428 millió dollárra mérséklődött az egy évvel korábbi 612 millió dolláros szintről.

Kelly Ortberg vezérigazgató a munkatársaknak küldött üzenetében kifejtette, hogy a fejlesztési programokban látható az előrelépés, ám hozzátette, hogy

Bár haladunk a fejlesztési programjainkkal, a munka addig nincs kész, amíg ténylegesen be nem fejeztük.

A közeljövő legfontosabb feladatai közé a késésben lévő típusok hatósági engedélyeztetése tartozik, amelyek közül elsőként várhatóan a gépcsalád legkisebb tagja, a 737 MAX 7 kaphatja meg a jóváhagyást.

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