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Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből
Befektetés

Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből

Portfolio
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Meredek zuhanással indították a keddi napot a félvezetőgyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken, folytatva a Wall Streeten megkezdett esést - írja a CNBC. Az SK Hynix több mint 13 százalékot zuhant.

A dél-koreai SK Hynix árfolyama több mint 13 százalékkal, míg a Samsung Electronicsé több mint 12 százalékkal zuhant a mai kereskedésben.

Az eladási hullám a mesterséges intelligenciához kapcsolódó más vállalatok papírjait is keményen érintette, így a Samsung SDI több mint 10, az LG Innotek közel 18, a Seoul Semiconductor mintegy 7, az LG Chem pedig több mint 6 százalékot veszített az értékéből.

A japán chipgyártók szintén gyengén szerepeltek. A Tokyo Electron árfolyama csaknem 11 százalékkal, az Advantesté pedig több mint 10 százalékkal esett vissza. A SoftBank Group, amely az Arm chiptervezőben lévő részesedése miatt számít kulcsfontosságú mesterségesintelligencia-befektetésnek, 6,3 százalékot gyengült. A japán Kioxia memóriagyártó papírjai több mint 18 százalékot zuhantak, a tajvani TSMC 2,9 százalékkal került lejjebb, miközben a kínai technológiai indexek 4,7, illetve 5 százalékos mínuszban zártak.

A távol-keleti eladási hullámot a hétfői gyenge amerikai kereskedés már valamennyire előre vetítette előre. A tengerentúlon a VanEck Semiconductor tőzsdén kereskedett alap több mint 2 százalékkal esett vissza, az AMD és a Teradyne 5, illetve 4 százalékot, míg a Micron Technology mintegy 2 százalékot veszített az értékéből. Mindez jól mutatja, hogy az ázsiai technológiai szektor és az amerikai mesterségesintelligencia-piac mozgása mára rendkívül szorosan összefonódott.

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A Samsung Electronics és az SK Hynix a világ legnagyobb, mesterségesintelligencia-szerverekben használt nagy sávszélességű memóriáinak beszállítói közé tartoznak, így árfolyamuk különösen érzékenyen reagál az amerikai óriás felhőszolgáltatók beruházási várakozásainak változásaira. Owen Lamont, az Acadian Asset Management alelnöke rámutatott, hogy

az SK Hynix heves árfolyammozgása jól tükrözi a technológiai beruházási ciklust övező bizonytalanságot,

mivel a befektetőknek egyelőre kevés rálátásuk van arra, miként hat majd a mesterséges intelligencia a reálgazdaságra.

Szandíp Gantori, a Standard Chartered részvényekért felelős befektetési igazgatója szerint a korrekció a szektor iránti hangulat általánosabb romlását is jelzi, miután a közelmúltban több hír is megjelent Kína memóriachipek és félvezetőgyártó litográfiai berendezések terén mutatott ambícióiról. A szakember a hosszú távú kilátásokat ugyanakkor változatlanul kedvezőnek tartja, mivel a piac elég nagy ahhoz, hogy több szereplő is profitáljon belőle. Véleménye szerint a koreai papírok gyengélkedéséhez hozzájárulnak azok az elemzői jelentések is, amelyek 2027-re jósolják a memóriaárak tetőzését, bár a bank saját várakozása szerint ez a csúcspont már a jövő évben elérkezhet.

hynix

Címlapkép forrása: Portfolio

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