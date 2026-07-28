Itt a nagy vállalás: a jövő csúcstechnológiájába fektetik a nyugdíjpénzeket a nyugati hatalomban

A tervezett UK Scale-up Fund az intézményi tőkét kapcsolná össze azokkal a vállalkozásokkal, alapítókkal és kockázatitőke-kezelőkkel, amelyek a brit innováció következő hullámát vezetik. Az alap a legígéretesebb cégek növekedését, az új technológiák piacra lépését és a magas hozzáadott értékű munkahelyek teremtését támogatná, miközben

a megtakarítóknak magasabb időskori jövedelmet, a hazai gazdaságnak pedig dinamikus fejlődést biztosítana.

A kezdeményezéshez a British Business Bank is csatlakozik. A fejlesztési bank az alap elindításában működik közre, és a tervek szerint a konzorcium tagjaként maga is befektetőként lép majd be. A folyamatot a brit állami befektetési hivatal, az Office for Investment is támogatja.

A bejelentést több nagy nyugdíjszolgáltató – köztük a Railpen, a Nest, az LPPI, az LGPS Central és a Border to Coast – vezetője is támogatta. Andy Bord, a Railpen vezérigazgatója szerint a fegyelmezett, türelmes tőke segítheti a növekedési fázisban lévő cégek méretnövelését, miközben vonzó hozamot garantál a megtakarítóknak. Ian Cornelius, a Nest vezetője kiemelte, hogy több mint 14 millió tag hosszú távú befektetéseit kezelve a nyugdíjtőkének kulcsszerepe lehet a sikeres brit vállalatok finanszírozásában.

Chris Rule, az LPPI vezérigazgatója rámutatott, hogy sok növekvő brit cég nehezen jut a kibontakozáshoz szükséges tőkéhez, ezért a szektorok közötti együttműködés valós megoldást kínál. Rachel Elwell, a Border to Coast vezetője hozzátette, hogy a mérethatékonyság, az összefogás és a magas minőségű befektetési lehetőségek összekapcsolása egyszerre szolgálja a megtakarítók érdekeit és a hazai innovatív vállalkozások versenyképességét.

A kormány képviselői – köztük Jonathan Reynolds üzleti és tudományos miniszter, valamint John Healey pénzügyminiszter – a lépést a brit innovációba vetett bizalom egyértelmű jeleként értékelték. Healey emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Királyság rendelkezik a világ harmadik legnagyobb kockázatitőke-piacával, az új alap révén pedig még több hazai tőke támogathatja a brit vállalatok növekedését.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.