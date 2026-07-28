Kritikus napok jönnek, most dőlhet el az AI-rali sorsa

Az Alphabet és a Tesla múlt heti gyorsjelentése egyértelművé tette, hogy a befektetők jóval szigorúbban ítélik meg az AI-beruházásokat, mint korábban. A vártnál erősebb bevétel egyik cégnél sem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a megugró költekezés és a negatív szabad cash flow miatti aggodalmakat. Ezen a héten a Microsoft, a Meta, az Amazon és az Apple következik, így néhány nap alatt komoly stressztesztet kaphat az AI-trade. A piac már nem pusztán az elemzői várakozások felülmúlására kíváncsi: kézzelfogható bizonyítékot akar arra, hogy a rekordméretű beruházási hullám a bevételekben, a marzsokban és a készpénztermelésben is megtérül.

Az amerikai technológiai szektor két rendkívül sűrű este elé néz. A Microsoft és a Meta szerdán, az Amazon és az Apple csütörtökön, az amerikai piac zárása után teszi közzé legfrissebb számait.

A négy vállalat nem kezelhető egyetlen homogén csoportként. A Microsoft és az Amazon a világ legnagyobb nyilvános felhőszolgáltatói közé tartozik, a Meta elsősorban saját platformjaihoz épít hatalmas számítási infrastruktúrát, az Apple pedig jóval inkább az eszközökön futó megoldásokra és külső partnerekre támaszkodik. Éppen ezért más mutató jelzi majd, hogy az AI-költésük valóban megtérül-e.

A közös pont az, hogy a piac már nem jutalmazza automatikusan a kapacitások gyors bővítését. Az Alphabet és a Tesla jelentésére adott múlt heti reakció alapján most is érdemes lesz résen lenni.