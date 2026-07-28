Kritikus napok jönnek, most dőlhet el az AI-rali sorsa

Az amerikai technológiai szektor két rendkívül sűrű este elé néz. A Microsoft és a Meta szerdán, az Amazon és az Apple csütörtökön, az amerikai piac zárása után teszi közzé legfrissebb számait.
A négy vállalat nem kezelhető egyetlen homogén csoportként. A Microsoft és az Amazon a világ legnagyobb nyilvános felhőszolgáltatói közé tartozik, a Meta elsősorban saját platformjaihoz épít hatalmas számítási infrastruktúrát, az Apple pedig jóval inkább az eszközökön futó megoldásokra és külső partnerekre támaszkodik. Éppen ezért más mutató jelzi majd, hogy az AI-költésük valóban megtérül-e.
A közös pont az, hogy a piac már nem jutalmazza automatikusan a kapacitások gyors bővítését. Az Alphabet és a Tesla jelentésére adott múlt heti reakció alapján most is érdemes lesz résen lenni.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés