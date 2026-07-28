Megsúgta a dörzsölt befektető: ezekben a forró állampapírokban lát most óriási fantáziát

"Vásárolom a papírokat, és kifejezetten optimista vagyok a hosszú lejáratú japán államkötvényekkel kapcsolatban" – nyilatkozta Bocchin. Álláspontja határozottan szembemegy a piac egyik legnépszerűbb konszenzusos pozíciójával, a befektetők ugyanis a makacs inflációra, a növekvő költségvetési hiányra és a jegybanki monetáris stimulus fokozatos kivezetésére számítva

évtizedes csúcsokra hajtották fel a hosszú távú hozamokat.

A múlt héten a 40 éves japán államkötvény hozama 4,01 százalékra emelkedett, amellyel megközelítette a májusban elért, mintegy 4,36 százalékos rekordot. A jen szintén gyengült az eladási hullámmal párhuzamosan, és jelenleg is négy évtizedes mélypontja közelében, dolláronként 164 körüli szinten mozog.

Bocchin szerint ezek a kockázatok már teljes mértékben beépültek az állampapírok árába. Bár az évtizedes defláció után végre megjelent a drágulás, az infláció éves szinten még mindig 2 százalék alatt van, a japán döntéshozók pedig többször hangsúlyozták, hogy a legfontosabb feladatuk a deflációs spirálba való visszatérés megakadályozása.

Az eladósodott országok számára az infláció valóságos áldás

– fogalmazott a szakember.

Az Azimut arra is számít, hogy a hazai gazdaságpolitikai lépések támogatni fogják a piacot. Ilyen intézkedés többek között a kedvezményes adózású megtakarítási programok, például a Nippon Egyéni Megtakarítási Számla (Nippon Individual Savings Account) kiterjesztése az államkötvényekre. A hónap elején Katajama Szacuki pénzügyminiszter arra szólította fel az ország legnagyobb nyugdíjalapjait, köztük az 1810 milliárd dollárt kezelő Government Pension Investment Fundot (GPIF), hogy növeljék a belföldi befektetéseik arányát.

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